Acusan de estafa aspirante a diputado por el PLD en Boca Chica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un comerciante denunció este viernes que fue estafado por el precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Hernández Samora, luego de que supuestamente este le entregara un cheque sin fondo, como pago de una deuda por un trabajo realizado.

Durante una visita al periódico El Nuevo Diario , Ilija Jonic, quien es originario de Croacia y propietario de una papelería, explicó que Hernández Samora, quien aspira a legislador por la circunscripción 3 del municipio de Boca Chica, le solicito 500 ejemplares de unos certificados para su precampaña electoral, los cuales tenían un valor total de 10 mil pesos.

Agrega, que cuando aspirante a diputado fue a recoger el material le entregó un cheque firmado por la suma de dinero acordada, pero que cuando se dirigió a la estación bancaria correspondiente le dijeron que el cheque no tenía fondo.

“yo lo llame a él y le dije que el cheque no tenía dinero para retirarlo y me dijo que la cuenta tenia problema que me la daría al otro día en efectivo, de eso hacen dos meses y ya no me toma la llamada”, indicó Ilija Jonic.

El pequeño empresario, añadió que le envió una notificación a la sede de PLD para conciliar con Hernández, señalando que la Comisión Nacional Electoral prometió a ayudarlo pero que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta.

“Yo y mi empleada trabajamos hasta la 2 de la mañana para tener listo ese trabajo , y ahora no quiere pagar”, sostuvo.

Manifestó además, que debido a que en el PLD no le dieron respuesta, este procedió a interponer una querella contra Samora la cual quedo establecida en la Fiscalia del Distrito Nacional.

“Eso fue el 2 de agosto, ya hacen dos meses y ni me toma el teléfono, y yo necesito mi dinero”, resaltó.

