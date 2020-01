Acusan al INDRHI de ser responsable de la escasez de agua en el Sur del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Juntas de Regantes del Yaque del sur, Valle de Neyba y Tamayo, denunciaron este lunes que las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) violaron el acuerdo institucional que establece claramente los porcentajes asignados de las aguas provenientes de la presa de Sabana Yegua y Rio San Juan, de un 67% para Barahona- Bahoruco-Independencia y un 33% al Canal Ysura (Azua).

Expresan que el bloque de Azua siempre ha sido favorecido por las autoridades, irrespetando las planificaciones, el curso natural del flujo del agua y los acuerdos pactados.

“Este problema se agrava durante los meses de noviembre a enero, que es cuando más demanda de agua tiene el tomate de Azua”, explican en un espacio pagado Miguel Novas, presidente Junta De Regantes Tamayo; Rafael Silvinio Matos, presidente Junta De Regantes Yaque del Sur y Awilden Herasme, de la Junta De Regantes Valle de Neyba.

Indicaron que en el mes de diciembre del 2018 acordamos con la Dirección Ejecutiva del INDRHI aceptar temporalmente un mejor porcentaje del ya acordado, y en enero del 2019 sin previo aviso, se modificó dicho acuerdo sin consultarnos, perjudicando aún más a nuestros agricultores. Añadieron que pese a su advertencia, la presa de Sabana Yegua fue “Ordeñada” y prácticamente se agotaron las reservas de agua de las que dependen sus provincias.

Manifestaron que en múltiples ocasiones hemos expresaron su preocupación por los agricultores y los miles de familias que dependen del vital líquido para sobrevivir, pero no se nos pone atención.

“Tal como sucedió con el desagüe de Sabana Yegua del 2014 al 2015. Acción que incluso hoy en día, los productores y toda esta región, aún no han logrado superar por completo”, dijeron.

“Con gran temor vemos que en este período somos víctimas del mismo irrespeto de años anteriores, y se está prefiriendo secar nuevamente la presa”, subrayaron.

Recordaron que “a pesar de que algunas personas no quieren honrar el acuerdo 67% – 33%, la región baja del Yaque (Barahona-Bahoruco-Independencia) cuenta con más de 700,000 tareas, y Azua con apenas más de 200,000. Esta distribución fue establecida por la empresa NIPPON KOEI CO., Ltd. PASCO INTERNATIONAL INC. En el año 1999, y luego confirmado en el 2002 por técnicos del INDRHI.

“Somos una Región de cerca de 1 millón de personas con casi 800 mil tareas cultivables, en medio del abandono y olvido de las autoridades. Nuestra empobrecida y maltratada región tendrá que levantarse a exigir lo que es suyo”, explicaron.

Finalmente, dijeron que hacen responsables a las autoridades actuales del INDRHI de lo que pueda pasar por su falta de presencia, ante un acuerdo suscrito por el Estado dominicano.

