Acusan a Miguel Ángel Sanó de supuesta agresión sexual

EL NUEVO DIARIO.- Una fotógrafa que trabaja para el equipo de los Mellizos de Minnesota ha acusado al tercera base dominicano Miguel Ángel Sanó de agresión sexual.

De acuerdo a Betsy Bissen, una fotógrafa que cubre el “Twins Daily”, una dependencia de prensa del propio equipo del dominicano, Sanó la agredió tras una sesión de autógrafos durante el 2015.

La profesional del lente hizo la denuncia este jueves a través de su cuenta de twitter @BitzyBetsy.

“Esto no es fácil de compartir para mí, pero siento que necesito compartirlo. Esta es mi historia. #yo también”, comenzó escribiendo la denunciante antes de continuar su versión sobre la supuesta agresión con un extenso escrito.

Entre sus argumentos la dama explica que Sanó, quien se recupera de una operación a la que fue sometido el pasado mes de noviembre, supo de la presencia de ella durante un juego en una sesión de autógrafos.

Agrega que luego de concluir la firma de autógrafos, Sano presuntamente la agarró por la muñeca y la llevó a lo que le dijeron que sería un viaje a una tienda de Apple.

Según siguió narrando ambos pasaron 30 minutos en la tienda antes de que Sanó decidiera irse hacia un automóvil que se había detenido en la puerta de un pasillo posterior. Cuando los dos se acercaban a la salida, Bissen alega que Sano la agarró por la muñeca e intentó empujarla y que se resistió, mientras también intentaba evadir varios intentos de Sano para besarla. Sanó aparentemente se rindió después de diez minutos antes de irse.

De acuerdo a un tuit publicado por Bissen más adelante, el equipo de los Mellizos ignora este episodio.

“Cómo un hombre de 200 libras puede golpear mi trasero a través de una puerta (que tengo la fuerza para defenderme)?, se preguntó BitzyBetsy, antes de escribir “déjenme asegurarle que no quiero fama o dinero. Nada de esto”.

This is not easy for me to share, but I feel I need to share it. This is my story. #metoo pic.twitter.com/PM6g6YuABf

— Betsy (@BitzyBetsy) December 28, 2017