(VIDEO) Acusado de matar niño de 3 años en Los Alcarrizos dice es “inocente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A través de una grabación, el acusado de supuestamente matar de un disparo a un niño de 3 años, en Los Alcarrizos, aseguró este martes que es inocente y que teme por su vida.

En el video, el nombrado “Kike” narró cómo supuestamente pasaron los hechos, luego de llegar a la residencia de Eva Pérez, madre del niño fallecido y concubina del acusado desde hace dos años.

Kike dijo que cuando llegó al apartamento de Pérez, esta se encontraba con otro hombre, quien supuestamente es un prófugo de la justicia y posesiva una pistola. “Cuando yo entré en la habitación ella corrió hacia él e intentó avisarle, y fue en ese momento que le vi la pistola debajo de la almohada, entonces retrocedí

“Ella dice que fui yo quien hice los disparos, pero quien va a la casa se da cuneta que los cinco tiros están de adentro para afuera”, indicó alegando que en el interior de la morada no hay impactos de bala.

El acusado mostró algunas heridas provocadas por los supuestos disparos de esa tercera persona, de quien se desconoce la identidad.

“Quiero que se investigue el caso, porque temo por mi vida y no quiero entregarme y que me condenen por algo que no hice”, expresó Kike.

Se recuerda que, el pasado lunes la Policía Nacional indicó que el hecho se produjo cuando un hombre solo identificado como “Kike” llegó a la residencia de su ex pareja reconocida como Eva, y en un cruce de palabras sacó un arma y comenzó a disparar, alcanzando al infante quien murió en el acto.

El menor respondía al nombre Víctor Antonio. Asimismo, Camilo Pérez, abuelo del niño, dijo que los hijos de Eva se encontraban en su casa por una temporada, pero la noche del domingo ella se los llevó para su casa.

“Si hubiesen estado en nuestra casa, el niño estaría vivo, nos sentimos destrozados”, expresó Pérez.

De su lado, la Policía Nacional exhortó al nombrado Kike a entregarse por las vías correspondientes, para que responda por los señalamientos que le hacen la familia de la víctima.

Anuncios

Relacionado