Acuña fue sacado del lineup del domingo por irritación en muñeca izquierda

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA — Los Bravos anunciaron mediante sus redes sociales previo al último juego de la temporada regular el domingo en contra de los Medias Rojas que el venezolano Ronald Acuña Jr. fue sacado del lineup con una irritación en su muñeca izquierda.

Según Mark Bowman, de MLB.com, Acuña deseaba jugar, pero los Bravos no quisieron arriesgarse a que este se convirtiera en un problema recurrente.

El patrullero de 22 años de edad se perdió dos semanas en agosto con inflamación en su muñeca izquierda. Los Bravos esperan que unos pocos días de descanso le beneficien a Acuña, quien se espera regrese al orden al bate de Atlanta para el Juego 1 de la Serie por el Comodín de la Liga Nacional el miércoles.

El venezolano registra .987 de OPS con 14 cuadrangulares por los Bravos esta temporada.

— Atlanta Braves (@Braves) September 27, 2020