Actual proceso renovación marbete encuentra 100 mil unidades más sumadas al parque vehicular

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2021-2022, comienza este martes con una cantidad de 100,824 (7%) vehículos hábiles para renovar superior a la del año pasado del marbete 2020-2021.

El año pasado la cantidad de vehículos hábiles para renovar eran 1,449,952, mientras que en 2021 la cifra es 1,550,776, para una diferencia absoluta de 100,824 unidades más y relativa de un 7%, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Según la DGII en el 2020 la recaudación estimada por este impuesto era RD$2,344 millones, en tanto que este año el monto es RD$2,382 millones, para una diferencia absoluta de RD$38 millones y relativa de un 2%.

La renovación del marbete 2021-2022 que comienza este martes permanecerá invariable en su precio, con relación al período anterior, siendo el monto RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2016, mientras que se deberá pagar RD$3,000.00 para los del año 2017 en adelante.

La DGII ha informado que se mantienen los montos correspondientes al recargo por no renovación durante el plazo establecido. Detalla que se deberá pagar RD$2,000.00, por no renovar antes del 31 de enero de 2022. Unos RD$2,100.00 por no renovar el marbete 2020-2021 y RD$ 3,100.00 por vehículos sin marbete 2019-2020 y años anteriores.

Indica que para la renovación estarán disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el lunes 31 de enero de 2022.

“También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do desde el inicio del período de renovación y hasta el domingo 16 de enero de 2022”.

Para realizar el proceso en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar legible y en buen estado.

