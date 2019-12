Actriz venezolana califica participación en  “Señor de los Cielos” como papel de su vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz y productora venezolana de origen griego Athina Klioumi calificó que la personificación que hace en la novela de drama criminal “El Señor de los Cielos”, como el papel de su vida.

“Bueno es el papel de mi vida, es una serie donde puedo hacer todo lo que me gusta hacer, taichí, artes marciales, bailar, pelear, todas esas escenas de acción que me encantan y con un elenco tan especial, internacional, actores de primera, un sueño que se hizo realidad, estoy súper contenta”, expresó la actriz nacida en Alemania, mientras era entrevistada para Bajo el Lente que conduce y produce Willy González para El Nuevo Diario TV.

Klioumi reveló que llegó a El Señor de los Cielos debido a que el presidente de Telemundo Global Studios la abordó con la propuesta de lo interesante que sería que la actriz y productora grabara algunas locaciones en Grecia.

La actriz de origen griego que nació en Alemania precisó que “yo no podía creerlo, en el comienzo dije no me lo creo, será verdad que me van a poner así, pero a medidas que empezamos a grabar, pues vi que en realidad estaba actuando con todos esos actores de ese calibre, estoy que no me lo creo todavía”.

La productora que tiene en su currículo dominar siete idiomas dijo que ser de origen griego permitió que el director le dejara impregnar algunas cosas a su personificación en el séptimo episodio de la trama que tiene una ambientación a inicio de los años 90.

Klioumi resaltó que filmar en los templos de mykonos Grecia ha sido algo único y destacó que es la primera vez que una serie latinoamericana utiliza dichas locaciones, al tiempo que consideró históricas las grabaciones en el acrópolis de Atenas.

“No se han dado nunca permiso, nunca se había visto esto antes, estamos aquí en el propio templo, fue algo único y mágico, van a pasar cosas inesperadas, el mensaje es muy especial, creo que esta es bien especial”, añadió la actriz.

Anuncios

Relacionado