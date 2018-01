Actriz Sonya Smith impartirá conferencia en RD 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Mujeres del Cine, (Amucine) anunció la llegada al país de la actriz venezolana Sonya Smith, quien participará como invitada especial en la celebración del desayuno anual de esta organización.

Sonya Smith es una actriz de una larga trayectoria que goza de gran prestigio a nivel internacional, logrando importantes participaciones y roles antagónicos tanto en Venezuela, Perú, Miami así como en Los Ángeles.

Julissa Rumaldo, presidenta de AMUCINE expresó: “Es un honor para nuestra institución contar con la presencia de una actriz de larga data como lo es Sonya Smith, quien además de sus logros en la televisión y el cine ha mostrado una hermosa faceta al graduarse de enfermera y compartir esta experiencia con sus seguidores, instándoles a siempre superarse y no darse por vencidos.”

El desayuno anual de Amucine se celebrará el domingo 7 de enero a partir de las 10:30 a.m. en el Hotel Embassy Suite y en el mismo se estarán honrando a cinco mujeres de gran valía en la industria del entretenimiento y el negocio del cine como son: Judith Rodríguez, Irene Morillo, Jacqueline Estrella, Claudia Esquer y Wanda Sánchez. Todas estas mujeres han contribuido con su excelente trabajo a la proyección de nuestra cultura tanto a nivel local como internacional.

Por sus logros, su trayectoria y por ser una mujer inspiracional, Sonya Smith viene al país como invitada especial al Desayuno Anual y en el mismo impartirá la charla Los desafíos de la Mujer en la industria del Entretenimiento. Resaltará que si es posible el que una mujer pueda cumplir con su rol de madre y profesional y que sí puede lograr el amor y el éxito en su vida.

La Asociación de Mujeres del Cine sigue posicionando su trabajo, sirviendo de plataforma para que las mujeres de la industria continúen brillando en los más importantes escenarios latinos. Y mediante su programa de educación, asesoría, premiaciones, concursos y mentoría ha logrado catapultar el trabajo de docenas de talentosas mujeres.

Acerca de Sonya Smith

Su rol en Cara Sucia, telenovela que protagonizó en los noventa junto al actor y cantante Guillermo Dávila la catapultó hasta el grado que nadie jamás ha olvidado su rostro.

Ha trabajado en incontables telenovelas como son Pecados Ajenos, Donde Está Elisa, Eva Luna, Corazón Valiente, Marido En Alquiler.

Ha incursionado en cine haciendo varias películas entre ellas Ladrón Que le Roba a Ladrón junto a Miguel Varoni, Cyxork 7 junto a Ray Wise, I Dint Know How I Was, Hunted By Night, Unknows, Pacto de Sangre entre otras grandes producciones.

En los últimos años ha estado ligada a la cadena Telemundo de manera exclusiva para las más importantes producciones de esta prestigiosa productora de contenido de NBC UNIVERSAL STUDIO.

Ha ganado importantes premios y reconocimientos por sus logros en la industria del entretenimiento. Ha sido catalogada como una de las mujeres más bellas del mundo según la revista People en Español quien la eligió en el 2010 como una de sus más importantes portadas por sus singulares encantos y su esbelta figura.

Sonya Smith quien a sus 46 años y tras tres décadas de trayectoria artística se graduó de enfermera combinando así el teatro, las telenovelas y el cine.

“Me siento muy contenta, muy emocionada porque es un logro, algo totalmente diferente a mi carrera como actriz”, compartió la actriz a través de sus redes sociales.

Con este logro en su vida, la actriz quiso enviar un mensaje de ánimo y superación a sus seguidores.

Actualmente participa en un melodrama de antología estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo Internacional. Este unitario está compuesto por capítulos independientes, pero enganchados por los conflictos de inmigrantes latinos viviendo en los Estados Unidos en la época de navidad. Cada capítulo retrata a sus protagonistas en diversas situaciones desafiadoras que ponen a prueba su integración, sin embargo por la felicidad, el amor y la unidad familiar triunfan gracias al espíritu de la navidad. El primer avance de la serie fue lanzado el pasado 23 de noviembre durante la transmisión del Macys Thanksgiving Day Parade. Lo cual tuvo una gran audiencia a nivel internacional.

