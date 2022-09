Actriz de la nueva versión de La Sirenita responde a las críticas: “Simplemente lo di todo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – Desde que fue dado a conocer que la actriz y cantante Halle Bailey había sido elegida para interpretar a Ariel en la adaptación live-action del clásico animado de Disney conocido como La Sirenita, comenzaron a replicarse las críticas en Internet.

Primero surgieron imágenes filtradas desde el set de la película, que fueron bombardeadas a partir de opiniones negativas sobre la apariencia del personaje. Luego, durante el pasado fin de semana, finalmente se reveló un primer tráiler. Y a partir de ahí se reforzaron las voces en contra de la elección de una actriz afroamericana para el rol.

En ese contexto, ahora la propia actriz se refirió a su desafío y el objetivo que se impuso a la hora de interpretar al clásico personaje de la película “Bajo el Mar”.

“Esta película significa mucho para mí, desde que era una niña. Creo que, al acercarme a este papel, me dije a mí misma: ‘Solo puedo esforzarme al máximo y enorgullecerme. Si hago feliz a la niña que hay dentro de mí, entonces sé que hice un buen trabajo y sé que estoy haciendo mi trabajo’. Simplemente lo di todo, y espero que la gente pueda sacar algo de eso”, recalcó Bailey.

En medio de toda la diatriba, no ha importado que toda la historia se instale en un entorno de fantasía, en donde los peces hablan, o que el propio público objetivo no tenga mayores problemas con la elección. Simplemente no han faltado los trolls que levantarán su voz de aquí hasta el estreno que se concretará en mayo de 2023.

