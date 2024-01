Actriz de Baywatch solicitan apoyo económico para costear tratamiento de cáncer de mama

Nicole Eggert interpretó a Summer Quinn en Guardianes de la Bahía

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – A sus 52 años de edad, la actriz Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn en ‘Baywatch’ (Guardianes de la Bahía), fue diagnosticada con cáncer de mama con carcinoma cribiforme en etapa 2.

La actriz reveló que la enfermedad le fue diagnosticada a principios de diciembre de 2023. Contó que en octubre de 2023 subió considerablemente de peso y que presentó «un dolor terrible» en su seno izquierdo.

Aunque al principio pensó que se trataban de síntomas de la menopausia, llamó a su médico después de sentir un bulto en el pecho durante un examen de autoexploración que se realizó, refiere una publicación en medios internacionales.

«Realmente me dolía y palpitaba. Fui inmediatamente a mi médico de cabecera y ella me dijo que tenía que ir inmediatamente a que me lo revisaran. Pero el problema fue que no pude conseguir una cita. Todo estaba reservado. Así que tuve que esperar hasta finales de noviembre para hacerlo», contó después la actriz de Baywatch a People.

Nicole Eggert, quien es madre soltera de dos hijas, se dice arrepentida de haberse puesto implantes a los 18 años cuando protagonizaba la serie de televisión Baywatch, debido a la presión que sentía por aparecer a cuadro con un diminuto traje de baño y sentirse «plana».

Por lo que pide a las mujeres jóvenes que «dejen sus cuerpos en paz», mientras una amiga suya abrió una campaña de GoFundMe para solicitar que el público apoye económicamente a Nicole, ya que comenzará con un costoso tratamiento para recuperar su salud.

«(Nicole Eggert) es tenaz y siempre ha encontrado una manera de salir adelante, pero esto es diferente. Ella no podrá trabajar mientras se someta a cirugía y tratamientos. Tiene un camino largo y aterrador por delante y le resulta terrible pedir ayuda», escribió la mujer en la descripción de la campaña.

«Les suplico que ayuden a mi amiga a pagar sus facturas médicas y que se sienta segura de que no se quedará sin un hogar para su familia durante este momento tan difícil», añadió.

