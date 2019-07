Actriz Chelsy Bautista: “El cine es más agotador que el reality show que estoy realizando”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz y presentadora de televisión Shelsy Bautista aseguró que hacer un personaje en una producción cinematográfica es mucho más agotador que personificar el realty show (ShelsyLive), que actualmente realiza.

“El cine es mucho más agotador porque el reality es mi vida diaria, no es que no sea agotador pero ya estoy acostumbrada, pero en una película para el rodaje tienes que llegar a las seis de la mañana y no sabes si tendrás que volver de regreso a las tres de la mañana”, expuso la joven actriz entrevistada por Willy González conductor y productor de Bajo el Lente que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Chelsy sostuvo que siendo una niña para la filmación de “Lotoman” estuvo expuesta a horarios de trabajos que consideró criminales y resaltó que fue donde reconoció que el cine no es tan fácil como piensa la gente.

Respondiendo sobre el efecto de las redes sociales en la juventud que nació en pleno desarrollo de estas plataformas tecnológicas, adujo que las mismas tienen cosas buenas y malas, señalando que te acercan a las personas que se encuentran lejos, pero lamentablemente alejan a aquellos que están cerca.

Reconoció que “yo misma siento que tengo una pequeña dependencia, y tengo el tiempo para hacer algo y lo hago tarde porque estoy con el teléfono, y a lo mejor no estemos haciendo algo productivo pero nos distraemos porque es como una adición”.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 4:20

La niña que conducía el espacio de TV “Chelsymanía” orientado a la niñez dominicana, dijo que a su corta edad ha tenido la oportunidad de participar en cuatro películas, al tiempo de admitir que no es fácil ascender en este mundo, a pesar de ser hija de Cheddy García.

Chelsy Bautista confesó que si se le presenta la oportunidad de realizar un papel de una mujer dominicana que haya jugado un rol preponderante en la historia, señaló que, a pesar de que son muchas las féminas que admira, se inclinaría por Salomé Ureña de Henríquez o Minerva Mirabal.

Anuncios

Relacionado