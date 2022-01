Actriz Catherine Siachoque inicia el 2022 por la puerta grande

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La actriz colombiana, Catherine Siachoque está iniciando el 2022 por la puerta grande. Apenas han transcurrido unas semanas desde el comienzo del nuevo año y la reconocida actriz colombiana ya tiene dos esperados proyectos pendientes de estreno con los que promete seguir sorprendiendo al público como hasta ahora lo ha hecho con cada personaje que le ha tocado interpretar.

A principios de febrero, la esposa del actor, director y productor Miguel Varoni hará su debut en Netflix, la popular plataforma de streaming, con una participación estelar en la segunda temporada de Oscuro deseo, la exitosa serie que protagonizan Maite Perroni y Alejandro Speitzer.

“Inofensiva o traicionera, cuando te dejas llevar por el deseo, ¿cuál de tus caras mostrarás?”, escribía a finales del año pasado junto al anuncio de su participación en la serie.

Hace apenas unas semanas, la actriz compartió emocionada en las redes sociales el tráiler de la segunda temporada en el que se revelan sus primeras imágenes en la piel de Lys.

“Lys, ¿quién será?”, preguntó recientemente a sus seguidores sobre su personaje.

Imparable tras tres décadas de exitosa carrera, el nombre de Catherine Siachoque también sonará con fuerza a lo largo de este 2022 con motivo de su esperado regreso a las villanías.

La actriz estará este año de regreso a la pantalla de Telemundo como la villana de La mujer de mi vida, la nueva telenovela de la cadena de habla hispana que protagonizan Angélica Celaya e Iván Sánchez y cuyas grabaciones llegaron a su fin hace apenas unos días en Miami.

“No me dejan decir mucho, pero vuelvo a las villanías, vuelvo a lo que la gente quería ver. Ya no me van a regañar más en la calle porque soy muy buena o porque lloro, se van a desquitar; entonces me van a ver haciendo todo lo que querían verme hacer”, compartía en octubre del año pasado en una entrevista con People en Español Siachoque, quien llevaba varios años alejada de los personajes de villana que tanta aceptación tuvieron en su día entre el público.

A punto de superar los 5 millones de seguidores en Instagram, Catherine vive una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y el año no ha hecho más que empezar.

