Actriz Camila Santana aboga por mayor importancia a educación sexual y las tres causales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz y Dj, Camila Santana, protagonista de la película documental ‘’Ramona’’ aboga y pide a las autoridades que se le dé mayor importancia al tema de la educación sexual a los jóvenes en el país y al de las tres causales.

En el marco del media tour de la película que protagoniza, Camila conversó con El Nuevo Diario sobre la cruda realidad que enfrentan las adolescentes de bajos recursos que quedan embarazadas debido a la falta de educación sexual.

‘’Hago un llamado para que haya una educación sexual, pero no diciendo ‘’no lo hagas’’ sino de información clara para que los jóvenes sepan cómo se pueden cuidar, de que las chicas sepan cuando algo es violación y cuando no, es como una educación sexual que englobe todo y que no parta desde el castigo o desde el tabú’’, expresó.

Asimismo, Camila dice que aboga por un aborto legal seguro para chicas que son menores de edad y que sufren violación y abusos, ya que no ve justo que ellas no tengan potestad sobre su cuerpo y sobre todo »un cuerpo que no está preparando para parir».

La película

Esta película documental trata de una actriz que mantiene conversaciones con jóvenes embarazadas y a lo largo del proceso, las chicas exponen las historias de sus propias vidas ante la cámara, cambiando el curso de la producción de la película.

En la pieza, Camila interpreta a Ramona, una chica embarazada de 15 años que creció en un barrio sin privilegios y que se enfrenta a una triste realidad.

“Ramona”, está dirigida por la dominicana Victoria Linares Villegas y producida por Rafael Llaneza & Pedro García (Sky Films) y Jordi Gassó (Lantica Media) y fue elegida en la selección oficial de Berlinale, uno de los festivales más importantes del mundo donde tuvo cuatro presentaciones.

Sobre Camila

Camila Santana es una joven de 28 años nacida y criada en Santo Domingo que desde jovencita sintió interés por el baile, la música, la actuación y el arte en general. Comenzó estudiando una licenciatura en Comunicación Social mención Producción Audiovisual, pero luego fue buscando los caminos cinematográficos hasta lograrlo.

Santana ha formado parte de películas como “La vida de los Reyes”, “Hotel Coppelia”, “Mis 500 locos” y “Sol en el agua”, entre otros, en sus 10 años de trayectoria.

Consejo a las jóvenes

Camila dejó un consejo a las jóvenes que quieren tener éxito no solo en el área artística sino en cualquier rol diciéndoles que no esperen la oportunidad, sino que busquen la oportunidad, que tengan claro qué tipo de proyectos quieren hacer y que busquen su colectivo ya que nada se logra completamente sola.

‘’Necesitamos voces femeninas en el cine, hay mujeres con mucho que dar en el cine, pero proyectos femeninos hacen mucha falta. Ojalá que las chicas que quieren incursionar en esto nos sigamos uniendo y creando proyectos que tengan que ver con femineidad en el país’’, expresó.

