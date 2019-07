Actriz boricua dice no gustarle la sobre actuación y exageración en personajes del teatro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz puertorriqueña Marian Pabón dijo que no le gusta la sobre actuación ni la exageración que es usada de forma común por muchos actores en las personificaciones que suelen realizar para las tablas.

“No me gusta ser sobre actuada, no me gusta ser exagerada, me gusta ser lo más real posible, incluso cuando estoy haciendo personajes que son grandes y específicos, trato de impartirle una verdad al trabajo que estoy haciendo”, expresó la actriz, cantante y bailarina en entrevista para Bajo el Lente que produce y conduce Willy González para la plataforma de El Nuevo Diario TV.

La actriz de las tablas es hija de Mario Pabón, fallecido en 1996, quien nació en San Pedro de Macorís, y abandonó República Dominicana junto a su familia cuando tenía 14 años hacía Puerto Rico en 1940, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, convirtiéndose en uno de los actores y directores más famosos de la Isla del Encanto.

Pabón expuso que en sus personificaciones suele utilizar con mucha frecuencia la memoria emotiva, la cual la ayuda a tener mejor desarrollo en los papeles que desempeña, al tiempo de revelar que ella adoptó su propio método que es un híbrido entre las diferentes técnicas que conoce para actuar.

La también bailarina que ha tenido sus luces en el canto confesó que “yo cree mi propio método, cogí un poquito de todo, entonces lo mezclé y hago lo que me funciona a mí, a veces cuando yo estoy enseñando a estudiantes le digo, ustedes pueden seguir el método de Stanislavski, pero hay cosas que no se ajustan con la manera tuya de actuar, debes coger lo que te funciona”.

Marian promociona en el país su obra “Soy menopáusica” dedicada a toda la familia, resaltando que las mujeres que están pasando por este proceso y han visto la producción en Estados Unidos y Puerto Rico le dan las gracias tras cada función por hacerlas reír con este tema, que en ocasiones suele ser complejo para algunas mujeres.

La obra será presentada a partir del 4 de julio en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional, bajo la producción de Raúl Méndez. Es la primera vez que Pabón, reconocida actriz de Puerto Rico, actúa en el país y lo hace con el show stand up comedy, y en este trabajo se destaca de forma jocosa cómo la menopausia impacta en la vida de las mujeres.

