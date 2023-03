Actriz Amanda Bynes, ingresada en un hospital psiquiátrico tras ser encontrada desnuda caminando por la calle

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz estadounidense Amanda Bynes fue ingresada de urgencia en un hospital psiquiátrico luego de ser vista, el pasado domingo, deambulando desnuda por las calles de los Ángeles.

Un testigo dijo a TMZ que la misma Amanda llamó al 911 después de hacer señas, detener un vehículo y decirle al conductor que había experimentado un episodio psicótico.

El medio señaló que la mujer de 36 años fue llevada a una estación policial, donde un equipo de profesionales de salud mental dictaminó que la paciente necesitaba una “detención psicológica 5150”.

Amanda Bynes Placed on Psychiatric Hold, Found Naked and Roaming Streets https://t.co/xOISs2WeIB

— TMZ (@TMZ) March 21, 2023