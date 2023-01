Actores de ‘Romeo y Julieta’ demandan por escena de desnudo adolescente en película de 1968

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. — Las dos estrellas de “Romeo y Julieta” de 1968 demandaron el martes a Paramount Pictures por más de 500 millones de dólares por una escena de desnudos en la película filmada cuando eran adolescentes.

Olivia Hussey, entonces de 15 y ahora de 71, y Leonard Whiting, entonces de 16 y ahora de 72, presentaron la demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles alegando abuso sexual, acoso sexual y fraude.

El director Franco Zeffirelli, quien murió en 2019, inicialmente les dijo a los dos que usarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio que llega al final de la película y fue filmada en los últimos días de filmación, alega la demanda.

Pero en la mañana de la filmación, Zeffirelli les dijo a Whiting, quien interpretó a Romeo, y a Hussey, quien interpretó a Julieta, que solo usarían maquillaje corporal, mientras les aseguraba que la cámara estaría colocada de manera que no mostrara desnudez, según al traje

Sin embargo, fueron filmados desnudos sin su conocimiento, en violación de las leyes federales y de California contra la indecencia y la explotación de niños, dice la demanda.

Zeffirelli les dijo que debían actuar desnudos “o la película fracasaría” y sus carreras se verían perjudicadas, dice la demanda. Los actores “creyeron que no tenían más remedio que actuar desnudos con el maquillaje corporal como se exigía”.

Las nalgas desnudas de Whiting y los senos desnudos de Hussey se muestran brevemente durante la escena.

La película y su tema principal fueron grandes éxitos en ese momento y desde entonces se han mostrado a generaciones de estudiantes de secundaria que estudian la obra de Shakespeare.

El expediente judicial dice que Hussey y Whiting han sufrido daños emocionales y angustia mental durante décadas, y que cada uno tuvo carreras que no reflejaron el éxito de la película.

Dice que dado el sufrimiento y los ingresos generados por la película desde su estreno, los actores tienen derecho a una indemnización de más de 500 millones de dólares.

Un correo electrónico en busca de comentarios de los representantes de Paramount no fue respondido de inmediato.

La demanda se presentó en virtud de una ley de California que suspende temporalmente el estatuto de limitaciones por abuso sexual infantil, lo que ha dado lugar a una serie de nuevas demandas y a la reactivación de muchas otras que fueron desestimadas anteriormente.

Hussey defendió la escena en una entrevista de 2018 con Variety , que informó por primera vez sobre la demanda, por el 50 aniversario de la película.

“Nadie de mi edad había hecho eso antes”, dijo, y agregó que Zeffirelli lo filmó con buen gusto. “Era necesario para la película”.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo han hecho Hussey y Whiting.

