Actor y productor Edward James Olmos revela tuvo cáncer de garganta

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Edward James Olmos reveló recientemente en un podcast que está libre de cáncer después de que la enfermedad “atacara” su garganta.

En el episodio del viernes de “Mando & Friends,” el actor de “Selena” y “Miami Vice” compartió “públicamente por primera vez” que le diagnosticaron cáncer de garganta. Olmos agregó que suspendió el tratamiento en diciembre y desde entonces se ha recuperado después de “meses y meses” de radiación y quimioterapia.

“Muchos de mis amigos fallecieron por esto”, dijo el nominado al Oscar al locutor de podcast y DJ de radio Mando Fresko.

“Es una enfermedad muy fuerte. El cáncer lo es, punto, pero en la garganta es realmente difícil… Una de las cosas que hice, por la que estaba muy agradecido, fue que estaba condicionado para luchar contra esto. Estaba en buenas condiciones”.

Antes de comenzar el tratamiento, dijo Olmos, los médicos le dijeron que no sabían cómo sonaría su voz una vez que “quemaran” sus ganglios linfáticos durante la radiación.

Además de someterse a radiación y quimioterapia, la estrella de “Stand and Deliver” se sometió a una dieta de 2500 calorías al día. Debido a que tenía problemas para tragar, los médicos recomendaron a Olmos que ingiera alimentos a través de un tubo, pero se negó a recibir los nutrientes de esa manera.

“Eso fue tan difícil. Quiero decir, oh Dios mío”, dijo. “Fue una experiencia que me cambió. Me hizo comprender lo maravillosa que es esta vida”.

Mientras luchaba contra la enfermedad, Olmos perdió 55 libras y una gran cantidad de músculo. Durante los últimos cuatro meses, el nativo del este de Los Angeles native ha estado “recuperando lentamente” su fuerza total, dijo, remando, levantando pesas y nadando al menos una milla por día.

