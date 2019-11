Actor Taron Egerton se encuentra de vacaciones en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor, cantante y compositor británico Taron Egerton se encuentra de vacaciones en República Dominicana, celebrando su cumpleaños número 31 en una “cómoda y lujosa” villa de Casa de Campo.

Así lo indicó en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram en la que indicó que ha vivido una “experiencia mágica”.

“No puedo pensar en una mejor manera de pasar la primera semana de mi año 31 que en este hermoso lugar. Gracias @casadecampodr y @godomrep por una semana increíble. Impresionante paisaje y gente increíble. Un agradecimiento especial al increíble personal de esta hermosa villa por hacerla una experiencia mágica. Nunca he experimentado un lujo como este. La forma perfecta de celebrar mi 30 cumpleaños. ¡Gracias!”, escribió el reconocido actor por su participación en The Smoke y la película de 2014 Kingsman: The Secret Service​​ y su secuela, Kingsman: The Golden Circle, Legend, Eddie the Eagle y Robin Hood.

