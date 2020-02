Actor Sebastián Kahuna interpreta a Bartolomé Colón en documental de Pinky Pintor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y empresario canadiense radicado en República Dominicana, Sebastián Kahuna, interpreta a Bartolomé Colón en el documental “Pinky”, el cual es realizado por el productor dominicano José Pintor.

“Duré alrededor de un año viendo la forma de cómo ingresar al cine dominicano. Y cuando me llegó este papel me lo encontré perfecto. Me encanta la historia por eso me encantó tanto el proyecto”, afirmó el actor.

Kahuna habló sobre su experiencia al realizar este papel durante una entrevista realizada por el productor y conductor Willy González, en el programa “Bajo el lente de Willy”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El actor contó que para meterse en la piel de Bartolomé tuvo que someterse a ciertos cambios físicos, que incluían una dieta para bajar de peso y masa muscular, la cual realizó de la mano de Stephanie Watson, que es nutricionista y amiga personal.

Igualmente dijo que duró de 6 a 8 meses dejándose crecer la barba, tiempo que también empleó para estudiar mucho la forma de hablar de la época.

Asimismo, narró que una de las cosas más difíciles que tuvo que enfrentar en el rodaje fue el vestuario, ya que afirma que eran varias piezas y muy calientes para un país tropical.

“El director Pinky es un artista increíble, yo tenía mucho estrés ya que era un papel muy grande, porque todo el mundo conoce la historia de Los Colón y me tenía muy preocupado el tema del idioma porque mi español no es perfecto, pero el (Pinky) siempre encontraba la forma de relajarme sin dejar atrás la perfección que siempre busca en cada escena”, sostuvo Sebastían.

El actor canadiense afirma que para este 2020 tiene varios proyectos en puerta y no descarta la idea de realizar una comedia dominicana.

Por: Benazhir Lami

