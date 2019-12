Actor mexicano reconoce como logro cantidad de filmes se hacen al año en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor mexicano José Sefami reconoció como un gran logro y mostró sorpresa al saber la cantidad de producciones cinematográficas que se están produciendo en la República Dominicana.

“Realmente estoy muy sorprendido para bien, creo que en un país como dominicana hacer un promedio de 30 películas anuales es un gran logro, porque es un país de 11 millones de personas es un buen número y se ve el esfuerzo que todo mundo está haciendo para hacer buen cine”, sostuvo el actor en entrevista para Bajo el Lente que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Sefami expuso que a pesar de que en su país se realizan aproximadamente 150 trabajos cinematográficos al año, precisó que partiendo de que en México hay 120 millones de habitantes, proporcionalmente en República Dominicana se están haciendo más producciones.

Quien tiene aproximadamente 82 trabajos filmográficos en su haber reafirmó que el cine es una gran industria y expuso que debe verse como un bien cultural importante porque es un espejo de lo que verdaderamente es la sociedad donde los seres humanos ven un reflejo de lo que son.

El actor que hizo el personaje de Leonardo en la película Amores Perros, refirió que arribó a Santo Domingo después de casi 30 años, cuando vino a hacer turismo, a filmar una película que trata un tema crudo y que tendrá un buen recibimiento en todas partes.

Sefami dijo que “es un tema que a mí me mueve mucho, me fastidia de alguna manera, no quiero adelantar nada del filme, pero es un tema muy interesante, donde me toca hacer de el director de un periódico”.

Anuncios

Relacionado