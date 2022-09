Actor Jean Luis Burgos aboga por la creación de una ley de teatro; habla sobre sus inicios en la actuación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El novel actor, bailarín y cantante, Jean Luis Burgos, abogó por la creación de una ley de teatro que ampare a los actores, productores y directores, ya que estos necesitan ingresos por presentación y por meses de ensayos.

“Entiendo que, como actores, necesitamos un mínimo de ingresos por presentación y por los meses de ensayos y por eso yo abogo por una ley de teatro”, puntualizó el actor en una conversación concedida a El Nuevo Diario.

Burgos, que con 24 años ha podido lograr escalar en este mundo del teatro y el cine, espera que de parte de las autoridades competentes se pueda hacer realidad esta petición, ya que es importante para el fortalecimiento de la cultura y el arte en el país, y más al relevo que está dando lo mejor en cada una las producciones.

Sus inicios

Jean Luis Burgos, inició su carrera actoral en su adolescencia cuando se encontraba en el colegio, motivado por su maestra de artística, Wendy Queliz, con quien tomaba clases de teatro. De ahí acompañó a una amiga a una audición en la escuela de Amaury Sánchez, sirviendo de ayuda en el mismo, siendo él quien al final se quedó.

“Ya que yo estaba acompañando a mi amiga, decidí hacer las audiciones, entonces me quedé y ella se salió. El primer año que entré a Afa, me ofrecieron mi primera película”, explicó.

Burgos, hizo su primera aparición actoral en “El Rey de La Habana”, en donde tuvo una corta participación pero que lo dejó en el momento mu atónito, ya que fue una escena donde tuvo que tocarse.

“Tuve que masturbarme delante de mi papá y mi mamá. La primera escena era así, después yo mato a mi mamá (en la película), y luego me suicido. Fue fuerte y más que mis padres me estaban viendo ya que tenía que estar brechando una vecina, ahí la que hace de mi mamá entre empezamos a discutir, en medio del forcejeo se electrocuta y mi reacción fue el lanzarme del techo”, expuso con un poco de vergüenza al recordar la escena.

Jean Luis dijo que estaba renuente a hacer este papel, pero que se orientó de una de sus maestras en Afa, le explicó lo que estaba haciendo y que “nunca en su vida se imaginó haciendo eso”, recibiendo la repuesta de que debe hacerlo.

“Ya para la segunda audición me seleccionaron, y cuando llegó el momento de hacerlo, mi papá y mi mamá, ya que me acompañan en todo, tuvieron que ver eso”, sostuvo con el rostro un poco cabizbajo y con su reluciente sonrisa.

Luego de esto, participó en la competencia de “Estrella Latina”, una que realizaba Bray Vargas, donde ayudaba a jóvenes para que se prepararan en las artes, y de ahí al ganar canto fue descubierto en Miami donde demostró sus dotes actorales y hasta audicionó para ser parte de una serie producida por Nickelodeon, al final no lo logró, pero de ahí dio un salto que lo ha llevado lejos.

El salto al Teatro

El productor de teatro, Joyce Roy, fue quien la persona que lo ayudó a dar el salto a las tablas a nivel profesional, debutando en el musical “La Familia Addams”, como protagonista principal y ensamble.

“Cuando entré a mi primer musical tuve que aprenderme todo lo de un ensamble y todo lo de un principal”, puntualizó.

Jean Luis explicó que la diferencia entre un principal y un ensamble. El principal lleva la historia desde un punto de vista, ya que tiene textos y canciones en su mayoría solo, en cambio, un ensamble siempre está presente en todo momento por detrás y es sumamente importante ya que puede ser bailarín, corista y hasta puede tener líneas.

“Hacer de un ensamble no es tarea fácil, porque tienes que aprenderte todas las canciones, tienes que bailar las partes de todo el mundo, tiene que hablar de vez en cuando ósea, es una carga fuerte, hay muchas cosas que aprenderse”, aseveró.

Después de esta presentación ha tenido la oportunidad de estar en importantes obras como “Una vez en esta isla”, “Cenicienta”, “La Llamada”, “Jesucristo Superstar”, “Casi Normales”, “In The Heights”, donde tuvo una muy buena participación; así como en “Hoy no me puedo levantar”.

Además, de volver al cine con el largometraje “Papi”, de la cual tuvo la oportunidad de ser nominado a mejor actor secundario en los recientes Premios La Silla 2022.

En ese mismo orden, Jean Luis tiene pendiente el estreno de dos nuevas películas, donde tendrá participaciones estelares como en “Odisea” y la recién rodada “Teacher Mechy”.

Cambios físicos

En lo que tiene que ver con su participación en “Hoy No Me Puedo Levantar”, el joven actor manifestó que, aunque fue una muy buena experiencia, pero lo más difícil fue el tan drástico cambio físico para poder hacer su ensamble, el cual tenia varios momentos donde estuvo mostrando su cuerpo.

“Ya venía saliendo de la otra obra (In The Heights), donde tuve que adelgazar mucho y aquí tuve que ponerme fuerte porque en la primera escena salimos en boxer. Entonces, tuve con una entrenadora, seguir una dieta, preparándome en un momento de deshidratación para poder empezar el proceso para marcar mi cuerpo”, explicó.

Burgos aseveró que estos cambios le afectaron hasta la garganta, ya que su proceso para tener un cuerpo marcado tuvo que verse de frente con la deshidratación.

“Cuando está en presentaciones, cantando o moviéndose tanto uno no puede deshidratarse. Pasa todo lo contrario cuando tu estas en un proceso de cambio físico que tu quieres marcarte más y para eso, a veces se recurre a la deshidratación y esas cosas no se llevan”, puntualizó el actor.

Sonny, su personaje favorito

En el musical “In The Heights”, Jean Luis Burgos tuvo la oportunidad de encarnar a Sonny, un joven que trabajaba en la bodega del barrio y quien era primo de Usnavi, personaje principal de la obra.

Este fue uno de los personajes que marcó al actor quien manifestó que le fue difícil despegarse de él, ya que se sintió sumamente cómodo y hasta dijo que lo haría mil veces más si es necesario, sin dejar a un lado que siempre está dispuesto a los retos.

“Yo no sabía que me iba a gustar interpretar a Sonny, y cuando me adentré, tenia mucho miedo al principio porque no me salían los chistes, ya que en los ensayos yo hacía los chistes y pocas cersonas se reían y temía a que ese sea la reacción del público”, contó Burgos.

Pero, más adelante le fue dando vida a Sonny, y todo iba fluyendo, así lo pudo percibir el público que pudo disfrutar de este cómico y pintoresco personaje, el cual se quedó plasmado en el corazón de los que fueron a verlo.

“Para mi lo más fuerte fue el cambio físico y dejar ese personaje (Sonny) atrás”, puntualizó.

Aunque no fue algo muy fácil para Burgos, y explicó que los lineamientos que le había dado Waddys Jaques para poder hacer este personaje fueron muy distintas a su personalidad y a lo que estaba acostumbrado hacer, ya que la actuación era sumamente exagerada, hasta que encontró ayuda del mismo director.

“El director Waddys Jaques, sabía porque lo estaba haciendo, él entendía perfectamente lo que estaba haciendo, sabiendo lo que iba a funcionar. Entonces, al momento de decirme que haga un chiste, me decía que lo hiciera super exagerado, yo le decía que me gustan las cosas más naturales y orgánicas, a mi se me hacía difícil encontrarme”, puntualizó.

Dentro de este proceso donde todavía no se encontraba haciendo el personaje, el ver que todo era exagerado había empezado a subestimar su capacidad para hacer de Sonny, hasta que al final lo logró.

