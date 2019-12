Actor israelí revela que ha estado en 75 países y RD es de sus favoritos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y cantante israelí Ron Rafael Shimshilashvili reveló que ha estado en 75 países y que República Dominicana es una de sus favoritos y le encanta porque la gente es muy amable.

“Te digo esta es mi isla favorita, yo tengo tres años visitando y sigo viniendo, me encanta, aquí la gente es muy amable, yo he estado en 75 países y esta isla es una de mis favoritas, mi top three”, reiteró el actor en entrevista para Bajo el Lente que produce y conduce Willy González para El Nuevo Diario TV.

Shimshilashvili destacó que siente que nació para la actuación y expresó que él no tiene que leer mucho los guiones ni guardar pedazos para memorizar y que cuando olvida algo en un rodaje inventa hasta que regresa a lo que está escrito en las líneas del guion.

El actor radicado en Miami sostuvo que “hay muchos actores que cuando olvidan las líneas hacen pausas y eso no se ve bien por las cámaras, yo si olvido algo me lo invento por eso Mike siempre me pone a mí, si uno hace pausa cada 10 minutos se hace imposible”.

El líder de una de las tres mafias en la producción La Isla de los Zombis dijo que a él siempre le buscan para personificar villanos, al tiempo que expuso que le gustan papeles donde es el líder y la historia gira en algunos episodios entorno a su figura.

Shimshilashvili dijo que para él lo más importante en la vida es ver a sus padres felices y declaró que la familia juega un rol importante en su vida, al tiempo que manifestó que de no haber sido por sus padres estaría en las calles vendiendo drogas.

