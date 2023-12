Actor español reconoce calidad de industria cinematográfica dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor español Vic Gómez elogió el talento y la preparación evidente que existe en la industria cinematográfica de República Dominicana, argumentando que la única diferencia entre el cine español y el nacional es el factor tiempo.

“Creo que la diferencia está en el tiempo que llevamos en España, el tiempo es que lleva la industria a un nivel muy alto y el tiempo que lleva la industria dominicana, es una cuestión de experiencia, más que hablar que uno es mejor que otros”, comentó.

El profesional de la actuación, que ha trabajado en más de 20 proyectos audiovisuales en el territorio nacional, reconoció que si bien la industria cinematográfica española tiene muchos años, en República Dominicana se están haciendo producciones de alta calidad.

“Se está haciendo muy buen cine en este país, hay muchísimo talento, tanto a nivel de dirección, los equipos técnicos son muy buenos, de primer nivel, todos los años en las películas internacionales que llegan y rinden al máximo nivel y en los actores y actrices hay un talento increíble en República Dominicana”, expuso.

Gómez fue entrevistado por la periodista María Jiménez en el programa “Novedades”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Desesperación

Como uno de los actores españoles radicados en el país más reconocidos en la industria, Gómez aconsejó a los que quieren dedicarse al mundo del cine, tener paciencia, ya que esta es una carrera de “fondo y desesperante”.

“Los actores y las actrices vivimos en el mundo de la decepción, de cada 100 castings que te presentas, puede que te salga uno o ninguno”, narró.

En ese sentido, instó a “que tengan paciencia, que luchen por lo que les guste, este es un desierto en el que en algún punto encuentras un oasis”.

Felicidad

Durante el diálogo, el polifacético español también declaró que es feliz viviendo en República Dominicana, y que disfruta a plenitud su clima y el cálido recibimiento que recibió de los dominicanos.

“A mí me gusta el país, me gusta República Dominicana, creo que es un país de oportunidades, con todos los defectos que sabemos todos que tenemos, pero no hay ningún país que no tenga defecto”, expresó.