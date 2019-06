Actor dominicano Juan Vidal, pide al gobierno buscar solución a la delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Los altos niveles de delincuencia y criminalidad que afectan nuestro país nos tienen en el epicentro de comentarios en medios locales e internacionales con lo sucedido con los 7 extranjeros y ha incrementado luego del caso de David Ortiz a nivel mundial. Juan Vidal, expreso como dice El eslogan de nuestro país ante el ministerio de Turismo es que “Somos un país que lo tenemos todo” no podemos permitir que esta ola de delincuencia nos afecte y que todo lo que se ha hecho en las principales zonas turísticas de nuestro país se pierda por la ola de delincuencia , actualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene un aviso a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a nuestro país en el que le advierte nuevamente que se tomen en cuenta “los crímenes violentos, incluyendo robo a mano armada, homicidios y asalto sexual en todo el país ”y en el día de ayer el Gobierno de Reino Unido a través de la Guía de Consejos para Viajes, recomienda a sus ciudadanos que existe una alta tasa de criminalidad, que va desde carterismo hasta crímenes más violentos. Como dominicanos queremos estar en el epicentro, pero con noticias positivas y que los turistas que nos visitan continúen atraídos por las paradisíacas playas y el extraordinario clima caribeño, sin embargo nuestro país es mucho más que eso, es por esto que le pedimos al gobierno que este caso se esclarezca al igual que el caso de los extranjeros y no se queden engavetados, se deben de tomar medidas drásticas con los altos niveles de delincuencia y no quedar señalados con una mala reputación donde los turistas no pueden venir porque no está seguro en donde se hospedan y la misma población dominicana no se sienta segura ni al cruzar la calle.

Vidal expreso, que debemos continuar trabajando para que cualquier extranjero al montarse en un avión hacia la República Dominicana solo esté pensando en la diversión, la recreación, el conocimiento y el trato especial que nos caracteriza. Nuestro país tiene en el turismo su principal fuente de ingresos, y, no podemos darnos el lujo de que esto se disminuya por el alto nivel de delincuencia. Es importante recordar que nuestros principales mercados que nos visitan son Estados Unidos y Canadá donde actualmente estamos sufriendo una campaña de desprestigio a través de todos los medios y ahora que inicia la temporada Alta es donde debemos de demostrar que somos un país seguro desarrollando estrategias que nos apoyen a demostrar quienes son los dominicanos.

