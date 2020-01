Actor dominicano Ramses Jiménez es parte del elenco de la serie “Bone Collector”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor dominicano Ramses Jiménez, es uno de los protagonistas de la serie Lincoln Rhyme “Hunt for The Bone Collector” que salió al aire este viernes 10 de enero por la exitosa cadena televisiva NBC en todo Estados Unidos.

La serie, basada en el “Best Seller” Bone Collector del escritor Jeffrey Deaver, es una secuela realizada hace varios años donde Denzel Washington y Angelina Jolie tenían el rol protagónico y Ramses tiene 10 episodios encarnando al detective “Eric Castillo”, dominicano de segunda generación, en cada uno de ellos.

“Además de estar orgulloso de tener el papel, saber que se mencionó el nombre de nuestro país en la serie fortalece dicho orgullo”, dijo Jiménez que, nacido, criado y formado en República Dominicana emigró a Estados Unidos a los 18 años en busca de darse a conocer con su talento en todo el mundo.

El papel de Lincoln Rhyme es de Russell Hornsby (Fences, The Hate You Give, Creed 2) y trabajan también Michael Imperioli (Sopranos),

Arielle Kebbel (Ballers), Tate Ellington (Quantico), Brooke Lyons (The Affairs), y Roselyn Ruff (Marriage Story), son también parte del reparto.

“Aprendí mucho con esos actores, especialmente de Imperioli, que se mostró muy amigable dentro y fuera del set de filmación. Ha sido una experiencia enriquecedora”, dijo Ramses que ha estado trabajando en New York, Miami, Chicago.

También en Los Ángeles como actor en Critical Thinking junto a los dominicanos Ángel Curiel y Jorge Lenderborg Jr., Hotel Artemis con Jodie Foster y David Bautista, Nothing Like The Hollidays (Alfred Molina, Luis Guzmán y John Leguizamo) y en series como Vida (Starz), The Ropes (Vin Diesel), Law and Order, CSI y otras. También fue productor de “Celebrity Hero”, junto con las hermanas Mariel, Zoe y Cisely Saldaña.

