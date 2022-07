Actor dominicano, chef de Harlem y social demócrata caucásico enfrentarán a Espaillat en primarias 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El actor dominicano Francisco A. Spies, el reconocido chef afroamericano nativo de Harlem, Lindsey Williams y el activista social demócrata caucásico Michael Hano, además de otros tres independientes enfrentarán al congresista Adriano Espaillat en las primarias demócratas del 23 de agosto 2022 elecciones en las que buscarán la nominación como candidatos a la Cámara de Representantes por el distrito 13.

Los candidatos independientes son Tyrrell Lev Sharif Ben Avi, Nicholas Mantanona y

Odell Patterson.

Hano es postulado por el Partido Socialistas de América, afiliado a la Internacional Socialista (IS), un conglomerado mundial de partidos políticos, del que el fallecido doctor José Francisco Peña Gómez, entonces líder del PRD, fue su vicepresidente mundial.

Aunque los tres principales juntos, según los observadores, no representan una amenaza para una nueva reelección de Espaillat, las preocupaciones en algunos cercanos al legislador federal en el Club Demócratas por un Cambio en el Norte de Manhattan, comenzaron a aflorar esta semana después que la Junta de Elecciones confirmara en la boleta demócrata a Spies, Hano y Lindsey.

Espaillat que mantiene un sólido liderazgo entre los votantes latinos y encabeza las simpatías por el trabajo que viene desarrollando con proyectos de leyes que cambian la configuración de muchas estructuras institucionales de Estados Unidos, como su más reciente sobre una modificación a la ley de inmigración de 1929 sobre el tiempo de estadía para calificar a una residencia, es el mayor beneficiado con las recaudaciones de los donantes a las campañas congresuales de los referidos aspirantes.

Según la Comisión Federal de Elecciones que supervisa las finanzas de los candidatos, la cuenta de Espaillat recibió US$ 988,742 dólares ha desembolsado en gastos no detallados US$ 380, 260 quedándole hasta el momento US$ 710, 932, acorde con el último informe.

Lindsey acumula en donaciones US$ 35,694 dólares de los que ha gastado US$20,724 quedándole US$ 968.

En Estados Unidos el nivel de aportaciones se toma como termómetro para las posibilidades electorales de los candidatos.

La preocupación de muchos activistas demócratas adeptos a Espaillat se basa en que a pesar de que es poco probable que sea derrotado por ninguno de sus contendientes, la combinación de votos de los oponentes, podría mermar su liderazgo en cuanto a la cantidad de votos obtenidos.

La últimas elecciones realizadas en Nueva York fueron tan pírricas en electorales que la mayoría de los distritos se decidieron por unos pocos miles o cientos de votos.

El 23 de agosto, también se batirán los aspirantes al senado estatal de Nueva York y otras posiciones partidarias.

Spies y Hano no aparecen en la lista con aportaciones económicas para sus campañas.

El actor es hijo del reconocido activista y juez civil Francisco Spies y nació el 02 de septiembre de 1982 en Nueva York en el hospital Saint Luke’s. Fue candidato a la Asamblea Estatal en el distrito 69 en El Bronx en 2002 y 2006.

Trabajó como voluntario extraordinario después de la asonada terrorista del 11 de septiembre 2001 a las torres gemelas.

Es el hijo mayor de Francisco A es un reconocido líder y trabajador social de la comunidad. Al igual que su padre es consultor político de mucha experiencia.

Trabaja en una institución financiera y es actor de cine profesional.

Una de las películas en la que aparece es “I Feel Pretty”.

Escribió el guión de su propia película sobre prevención de suicidio siendo un dominicano americano de primera generación.

El padre del nominado dijo anoche que su hijo no es dado a recaudar fondos y por ello, no figura con fondos en la casilla de financiación.

Tampoco hay ninguna información en línea sobre las aspiraciones de Spies debido a que borró todos sus perfiles como actor para no entorpecer su carrera política, añadió el padre.

De Lindsey, solo se sabe que ha dedicado a mantener en el pico de una clientela selecta el restaurante “Harlem Ale House”, propiedad de su madre en el 101 Oeste de la calle 127 en Harlem y no se le conoce activismo político ni comunitario.

En su perfil de Instagram se identifica como @cheflindsey125.

Espaillat, cuyo salario básico es de $174 mil dólares al año (3,334 a la semana) aparte de las retribuciones por membresía en los diferentes comités de la cámara a los que pertenece, fue electo por primera vez en 2016 derrotando al otrora gurú de la política demócrata en Harlem, Charles Rangel quien estuvo por 40 años en la curul, ha ganado dos reelecciones consecutivas, esperándose que repita sin mucho obstáculo como candidato en las primarias y ganando la reelección el 8 de noviembre de este año.

El distrito 13 cuenta con una población de 736, 348 habitantes de los cuales el 52.7% son latinos con mayoría dominicana, una de las ventajas que favorecen a Espaillat, 27% de afroamericanos con pocos votantes, 18.9% blancos que votan en masa, 5.2% de asiáticos que se inclinan más hacia los latinos, 1.4% de nativos americanos y un 0.1% de isleños de el Pacífico.

Entre los géneros, el distrito se conforma el 47.4% de hombres y un 52.6% de mujeres que se inclinan hacia Espaillat.

Una reelección que de acuerdo a los números, está asegurada.

