Actor de origen dominicano protagonizará serie de Netflix sobre Colin Kaepernick

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor de origen dominicano Jaden Michael, interpretará al ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, cuando era un adolescente en la serie limitada de Netflix, “Colin en Blanco y Negro”.

La producción, que dirigirá Ava DuVernay, se centrará en la adolescencia de Kaepernick y los primeros éxitos del fútbol, ​​el baloncesto y el béisbol en Turlock, y pondrá un énfasis específico en las influencias y circunstancias que desarrollaron la conciencia social y cultural del joven adoptado por una familia blanca.

Michael es conocido por sus papeles en Baz Luhrmann de Netflix y co-creó The Get Down y el drama de Todd Haynes Wonderstruck, también fue el protagonista de Vampires vs the Bronx de este año que fue producida por Lorne Michaels y protagonizada por Zoe Saldana, Method Man y Shea Whigham.

Michael Starrbury es productor ejecutivo y escritor para la serie, junto al propio Kaepernick, de 32, quien también será el narrador.

La serie de seis episodios fue concebida en 2019 y su guión se terminó este año, pero todavía no hay fecha de estreno.