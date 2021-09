Actor Daniel Luciano revela “El Torito” enviaba mensajes a su esposa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Daniel Luciano, actor y libretista, reveló este jueves que Héctor Acosta “El Torito”, sí envió mensajes privado a su esposa Ana Karina a través de las redes sociales.

“Eran mensajes halagándola, no eran mensajes enamorándola directamente, eran hola, que estás bella, vainas como esas. Pero a mí lo que me molestó en el momento es que si tú le vas a hacer cualquier comentario a una mujer, es mejor hacérselo en una foto, es muy diferente tú hacerlo por DM (mensaje directo). Aunque, como te dije, él me dijo que esas son cosas que no vienen de él”, explicó Luciano, quien además dijo que se sorprendió por tratarse del legislador, de quien aseguró no es una persona que estila hacer ese tipo de acciones.

Luciano durante una entrevista en el espacio “Zoombando”, que se transmite por YouTube emitió esta declaración. “Aunque como te dije, él me dijo que esas son cosas que no vienen de él”.

Asimismo, el actor Luciano dijo que se ha mantenido en comunicación con El Torito, el cual le manifestó que le habrían hackeado su celular y que no se trató de él la persona que envió los mensajes.

