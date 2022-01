Actor Arap Bethke habla sobre sustentabilidad a través de las redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – El actor y activista Arap Bethke encabezó la lista del estudio “Sustainable Social Makers” de Neuronal, empresa de inteligencia de datos de Urban Grupo de Comunicación, quienes presentaron un reporte de influenciadores que reveló quiénes fueron los principales actores sociales que impulsaron la conversación sobre medio ambiente y sustentabilidad en el ecosistema virtual de países de América Latina durante el 2021.

Según el estudio, el 44% del Top 50 de usuarios con mayor relevancia se concentró en personalidades como actores y actrices, modelos, artistas musicales, deportistas y chefs reconocidos que se destacaron por su compromiso con el activismo climático y la conservación y protección de la biodiversidad.

En ese contexto, además de Bethke, los principales personajes que movieron la conversación ambiental en México y Latinoamérica son el mexicano Arturo Islas Allende, Pangal Andrade (Chile), Diego Luna (México), Cristina Mittermeier (México), Claudia Bahamon (Colombia), Nadia Ferreira (Paraguay), Connie Isla (Argentina), Gael García Bernal (México), Pedro Astorga (Chile) y Federico Amador (Argentina).

Arap posee un perfil de mucha llegada y visibilidad con una base de 1.7M seguidores en sus redes y un alto índice de participación basado en interacciones sobre sus contenidos de concientización ambiental.

Además, el relevamiento arrojó que el 30% del ranking está integrado por ciudadanos activistas que desarrollan actividades y acciones sostenidas en el tiempo con la intención de efectuar un cambio en defensa y cuidado del medio ambiente; mientras que dentro del 26%, se ubicaron los directores y representantes de organizaciones sin fines de lucro, o expertos en temáticas de sustentabilidad que amplifican sus mensajes en medios de comunicación y redes sociales.

Entre este último grupo se destacaron la activista climática mexicano-chilena @xiyebeara como una de las principales organizadoras de Fridays for future y Co-fundadora de Re-earth initiative y @nickibecker activista Argentina por la justicia climática, que mueve a las audiencias más jóvenes: los GENZ. Participó en la conferencia organizada por Unicef sobre el rol de la juventud en la lucha por la justicia climática en Glasgow.

“Identificar y comprender quiénes son los ‘social makers’ que están liderando las conversaciones nos ayuda a tener una escucha más precisa, retroalimentar el diálogo, comunicar con transparencia y a comprender a quiénes resulta indispensable contemplar en el mapa vincular de una marca, empresa u organización”, señaló al diario El Economista Gabriela Korovsky, Co-Founder de URBAN Grupo de Communicación y Head of URBAN Sustainability.

En tanto, Sam Benvegnu, Development Director de Neuronal, comentó que “a partir de este informe y otros varios que hemos realizado durante 2020 y 2021, podemos observar que previo a la pandemia el protagonismo de las conversaciones sobre medio ambiente lo tenían el plástico y reciclado. Si bien esta conversación continúa y sigue creciendo en su flujo orgánico, el liderazgo pasó a la conversación del agua como recurso primordial para las personas en contexto de Covid (por su rol en la cuestión sanitaria), su cuidado y la protección de océanos y mares. Otro concepto rector en las conversaciones a partir de la pandemia es la temática sobre el no desperdicio de alimentos, que tomó gran relevancia a partir de la cocina en el hogar producto de la cuarentena, donde celebrities y referentes del sector gastronómico comprometidos compartieron información y recomendaciones para el buen uso y conservación de los alimentos.”

En síntesis, los celebrities comprometidos son los perfiles de mayor alcance potencial, mientras que los ciudadanos activista y expertos (con menos de 49 mil seguidores) son las personas con mayor promedio de Engagement Rate.

Los temas que más se destacaron en 2021 relacionados a la sustentabilidad fueron:

Clima: Preservación de los suelos, convenciones contra el cambio climático y los reclamos hacia las actividades extractivistas y contaminantes: quema de combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y de transporte.

Biodiversidad: Refiere a las conductas de cuidado y protección de plantas, animales y microorganismos. A la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Cruelty free se inclute en este topic: no violencia sobre los animales y el respeto por sus derechos. Además del cuidado de los recursos naturales: océanos y ríos.

Triple R (Reciclar, reutilizar y reducir): Abarca todas aquellas actividades que apunten a reciclar empaques y materias aptas para ese proceso, reutilizar objetos y materias orgánicas, reducir el uso de recursos innecesarios para lograr un equilibrio entre lo que es el consumo y el consumismo.

Es importante mencionar que recientemente Arap Bethke fue seleccionado por la ONG con sede en Florida (EE.UU) Sachamama como uno de Los 100 Latinos Más influyentes y comprometidos con la ación climática 2021.

Además de la actuación, Bethke tiene otra gran pasión, ganarle la batalla a la crisis climática. Por eso se unió a Greenpeace México como portavoz de la campaña ‘Consumo responsable’, que hace un llamado a adoptar un estilo de vida que proteja nuestro planeta. “Creo que una de las cosas más importante es ser conscientes, darnos cuenta que todo lo que consumimos y desechamos se va algún lugar de nuestro planeta”, señaló Bethke, quien también es vocero de la campaña “El océano: el gran proveedor” (The Ocean: The Great Provider), una iniciativa de la organización ambiental Sachamama, que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

Arap nacido en Kenia y criado en México, es conocido por su trabajo en las series ‘Buscando a Frida’ (2021), ‘La Usurpadora’ (2019), ‘La Piloto’ (2017, 2018), ‘Club de Cuervos’ de Netflix (2015) y las películas ‘Sin Origen’ (2020), ‘Guadalupe Reyes’ (2019), ‘No se aceptan Devoluciones’ (2013), Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por “The Climate Project México”, fundación de Al Gore. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento “24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a nosotros mismos).

