Activistas piden “alzar la voz” y marchan en rechazo a sentencia de Áñez

EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.- Un grupo de activistas bolivianos marcharon este martes en rechazo a los 10 años de sentencia contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y pidieron nuevamente alzar la voz y retomar las calles para ser escuchados.

Casi medio centenar de personas marcharon este martes desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, encabezada por su representante Amparo Carvajal, hasta el Tribunal Departamental de Justicia en La Paz en protesta por los 10 años de sentencia que un tribunal dispuso para Áñez por el caso denominado “golpe de Estado II”.

Las personas llevaron la bandera boliviana y algunos carteles que decían “no fue golpe, fue fraude”, “libertad para Jeanine” o “no a la persecución política”.

Además gritaban al unísono “democracia sí, dictadura no”, “liberen la verdad” y “hoy es Jeanine mañana tu familia” mientras marchaban.

En la protesta también estaban presentes los hijos de Áñez, Carolina Ribera y José Armando Ribera, que llevaban camisetas con la fotografía de su madre exigiendo su liberación y un proceso “justo”.

“Estamos exigiendo justicia imparcial, una investigación independiente, que la Justicia no sea sometida al poder político, esto es un juicio 100% político, un juicio de venganza”, comentó a Efe la hija de Áñez.

Además exigió que las organizaciones internacionales se puedan pronunciar sobre la situación de su madre, en especial las que emitieron informes sobre la situación de la Justicia en Bolivia.

“Mi madre es un trofeo de guerra que la están utilizando para dar este mensaje de miedo a todos los bolivianos que pensamos diferente del Gobierno”, sostuvo Ribera.

Añadió que es momento de que los bolivianos “alcen la voz” no solo por la situación de su madre, sino también para defender la libertad de todo el pueblo.

EL INICIO

“Esto es el inicio”, gritaba la activista Nágera Suárez que también sostuvo que harán respetar la libertad y que no se someterán a una “justicia azul” que está “controlada” por el Gobierno de Luis Arce.

“Bolivia es Bolivia, no es Cuba ni Venezuela, aquí se respeta la libertad y la justicia, no nos vamos a someter a la justicia azul que nos quiere someter con el temor, aquí no hay miedo, aquí hay patriotismo”, indicó a Efe la activista.

La marcha llegó hasta las puertas del Tribunal Departamental de Justicia y se apostó un momento allí mostrando sus carteles.

“La sentencia que ha recibido la expresidenta la hemos recibido todo el pueblo”, sostuvo Carvajal.

Además anunciaron que esta será una de las protestas de muchas que vendrán próximamente para hacer conocer su rechazo.

El próximo miércoles se leerá la sentencia íntegra de Áñez por el caso “golpe de Estado II” por el que es acusada de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Su defensa ya anunció que apelará la sentencia y que luego de agotar todas las instancias internas acudirán a tribunales internacionales para hacer conocer el juicio “irregular” que tuvo la exmandataria.

De la misma manera la Fiscalía también anunció que apelará la sentencia ya que esa instancia pidió 15 años de cárcel para Áñez.

La expresidenta está detenida preventivamente por más de un año en una cárcel en La Paz y tiene en su contra otro proceso llamado “golpe de Estado I” en el que se le acusa por delitos como terrorismo y conspiración.

El Gobierno de Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) han insistido en que la dimisión de Evo Morales fue producto de un golpe Estado en su contra, mientras que sus detractores sostienen que fue consecuencia de las acusaciones de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.

