Activistas LGBTI intensificarán lucha por derechos en Venezuela en 2023

EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- La comunidad LGBTI de Venezuela intensificará su lucha en 2023 para conseguir derechos, algo que esperan lograr mediante una articulación más consolidada del activismo y posicionando la causa en instituciones del Estado y en los discursos de los líderes políticos, aseguraron activistas a EFE.

“El debate en torno a los derechos de la población LGBTI se va a intensificar en el próximo año. De haber elecciones primarias o elecciones presidenciales, o siendo un año previo a las elecciones en 2024, el tema LGBTI será obligatoria tarea”, dijo a EFE la abogada Richelle Briceño.

A su juicio, quienes pretendan aspirar a ser candidatos presidenciales deben plantear sus propuestas para mejorar las condiciones de este colectivo, para lo cual es necesario que conozcan sus realidades y se sensibilicen al respecto.

Briceño espera también que en 2023 se alcancen logros como la derogación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que pena con prisión de uno a tres años y separación de la Fuerza Armada a “todo militar que cometa actos sexuales contra natura”, un apartado que se usa para castigar a homosexuales en los cuarteles.

En Venezuela, un hombre homosexual no puede donar sangre, una mujer trans está condenada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa, parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que enfrenta este colectivo.

Además, en el último quinquenio se han registrado decenas de crímenes de odio contra esta población, algunos asesinatos entre ellos, mientras un sector político del país ha difundido mensajes en los medios de comunicación en los que aseguran que este colectivo es una amenaza para la familia y las buenas costumbres.

Ante esto, el activista Yendri Velásquez aseguró que están preparados para seguir enfrentando las políticas de exclusión en 2023, pero que esperan una “apertura a nivel local para algunas medidas contra la discriminación y la violencia”.

“Creemos que la federación de jóvenes LGBTIQ y nuevas organizaciones que están empezando a consolidarse pueden ser una novedad importante, (…) un refrescamiento del activismo, inyección de nuevas energías”, apuntó.

Recientemente, un grupo de activistas LGBTI anunció la creación de una federación en la que varias organizaciones trabajarán de forma conjunta contra la discriminación que sufre este colectivo en el país, uno de los más atrasados de Latinoamérica en esta materia.

