Activista y dirigente del PRM se postula para concejala en distrito 15 de El Bronx prometiendo mejorar educación

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La reconocida activista comunitaria y destacada dirigente del PRM, Altagracia Soldevilla anunció su postulación como concejala por el distrito 15 en El Bronx, prometiendo luchar para mejorar la educación y enfrentar otros problemas como la violencia armada, ayuda por COVID-19 y la crisis económica.

Soldevilla dijo que además buscará mantener abierta la comunicación con la ciudadanía, especialmente con los residentes en el distrito para escuchar de primera mano, las inquietudes y anhelos de los constituyentes.

“Quiero escuchar cuáles son los problemas que ellos priorizan para mejorar la situación, porque cada distrito en El Bronx tiene problemáticas diferentes”, añadió la aspirante.

Ella tendrá que enfrentarse a otros cuatro precandidatos que buscan ser electos también como candidatos en las primarias demócratas de este año, pero dijo que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad en general, los electores, la base y la dirigencia de su partido, el PRM.

El distrito abarca los barrios de Bedford Park, Fordham, Mount Hope, Bathgate, Belmont, East Tremont, West Farms, Van Nest, Allerton y Olinville y estaba representado por el puertorriqueño Richie Torres que fue electo a la Cámara de Representantes, por lo que el alcalde ha convocado una elección especial en febrero 2021 para sustituirlo.

Descartó que la cantidad de aspirantes podría dividir el voto en los comicios municipales de este año porque la Junta de Elecciones aplicará el método D´ Hondt, denominado en inglés “Ranking Choice”, con el que los aspirantes minoritarios tendrán más oportunidad de alcanzar los votos necesarios de acuerdo a sus posicionamientos.

“Lo encuentro muy bueno porque nos da mucho chance y los electores pueden votar hasta por cuatro candidatos diferentes”, explicó Soldevilla.

“La violencia se ha incrementado en un 80% en el distrito 15, estuve caminando por el barrio Little Italy (La Pequeña Italia), que es parte del distrito y estuve hablando con comerciantes y gentes que tienen negocios. La mayor preocupación es el aumento de la violencia con robos, atracos a los delivery, y aunque llaman a la policía, las denuncias se quedan en reportes”, añadió.

Soldevilla dijo que entre los cinco aspirantes hay tres mujeres, pero ella cuenta con un equipo excelente que la está respaldando, sin contar con la llamada Maquinaria de Poder en referencia al liderazgo de El Bronx que tradicionalmente impone a los candidatos y sus líderes son criticados y acusados de manipular resultados a favor de sus pupilos.

“Vamos a decir que una maquinaria de poder no voy a decir que ser trata de la maquinaria demócrata. El partido también me está apoyando y muchos de mis compañeros se han unido a mi causa y me siento muy bien porque me están dando mucho apoyo”, dijo.

“La mayoría de la gente que está trabajando conmigo, son del PRM y me siento contenta porque mi partido me está apoyando, aunque no puedo decir que son todos, porque nunca se puede decir que es el ciento por ciento, pero sí, es la gran mayoría”, precisó.

El lanzamiento oficial de su candidatura está programado para una fecha próxima, mientras ella se mantiene promoviendo la candidatura en medios de comunicación que inciden en los votantes del distrito.