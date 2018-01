Activista pide a Medina formar comisión para enfrentar feminicidios en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La reconocida activista comunitaria y feminista, Miguelina Núñez, pidió al presidente Danilo Medina formar una comisión de especialistas y expertos en la materia, que elabore una estrategia exitosa para enfrentar el feminicidio en la República Dominicana y se quejó de que hasta el momento, las políticas del estado, han sido insuficientes y disfuncionales.

Núñez, dijo que ese flagelo que afecta a todos los sectores de la sociedad dominicana, debe comenzarse a erradicarse con políticas, programas y planes eficaces tanto desde el estado como el sector privado, incorporando a las instituciones de la sociedad civil.

“En el pasado año, casi cien mujeres fueron víctimas de feminicidios dejando a casi 400 niños huérfanos”, dijo la activista.

Recordó que un estudio realizado por Vanesa Espaillat, Coordinadora de Especialidad de Psicología de la universidad Iberoamericana, todos los victimarios venían de un hogar disfuncional donde ellos cuando eran adolescentes no tuvieron una buena relación con su madre, y del mismo modo las victimas de feminicidio cuando eran niñas, no tuvieron una buena relación con sus padres .

Citó a la escritora Robin Norwood en su libro “Mujeres Que Aman Demasiado” (Womens Who Love Too Much), el más vendido en Nueva York por más de 7 meses, quien explica claramente que la primera relación que tienen las mujeres con el sexo opuesto es con sus progenitores.

“Si las niñas al crecer no tienen una buena relación con su padre crecen con auto estima baja serán víctimas de abuso. Los niños que no se relacionen bien con su madre serán inaccesibles y abusadores”, añade Núñez.

“En nuestra sociedad tenemos casi 400 niños y niñas huérfanos, producto del feminicidio del año pasado. Estos niños y niñas crecerán repitiendo el mismo patrón de conducta equivocado de sus antecesores, y así se repetirá de generación en generación, si no se corrige este mal que tanto daño nos hace convirtiéndonos en una sociedad más insana cada día”, dijo la activista.

“La sociedad dominicana ignora, minimiza, silencia e invisibiliza el feminicidio. El poder judicial no hace su trabajo cuando hay una orden de alejamiento, la ley 24-97 es completamente ignorada en nuestro país. Cuando hay una orden de alejamiento la mujer debe ser removida del hogar junto con los hijos para evitar el feminicidio”, explica Núñez.

Dijo que cuando comienzan los empujones y otros maltratos físicos, son los primeros indicios de un feminicidio, entonces la pareja debe tomar terapia o romper la relación para evitar un posible feminicidio.

“Con tantos feminicidios, estamos siendo la vergüenza internacional frente a las demás naciones del mundo, por eso le propongo a nuestro presidente Danilo Medina, la formación de una comisión que trabaje para aminorarlo. Esta comisión debería estar formada por hombres y mujeres que tengan conocimiento en el asunto, entre ellos deben haber sociólogos psicólogos psiquiatras y otros profesionales con experiencias en violencia domestica”, dijo Núñez.

“Por favor señor presidente, tome carta en el asunto, recuerde que de lo que somos hoy depende lo que seremos mañana”, concluyó.

Relacionado