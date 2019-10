Activista pide anular voto y diputaciones en el exterior por crear división en diáspora dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido activista político, Rubén Darío Vargas, pidió al Congreso Nacional anular el voto y las diputaciones en el exterior, alegando que ambas conquistas, están dividiendo a la diáspora dominicana y desenfocándola de la lucha que debe librar en los territorios de ultramar, donde radican los dominicanos.

Vargas, añade que es difícil hablar de esa situación, aunque él es la única persona en el exterior, que hace esa propuesta.

Recordó que Peña Gómez, luchó por el voto en el exterior, para que los dominicanos tuvieran derecho al voto en ultramar.

“Aunque Peña, que además fue un gran favor que nos hizo con las mejores intenciones, ese voto y las diputaciones, lo que han hecho es dividir a la comunidad dominicana aquí, en el exterior”, agregó.

Vargas, que se ha postulado más de 20 veces a varias posiciones legislativas en la ciudad, señala que se veía claramente que con una comunidad dominicana desunida a diferencia de los irlandeses e italianos, que no tienen el voto en el exterior, votan unidos, incluyendo a los afroamericanos que siempre lo hacen por un solo candidato.

“Hay que sacrificar una de dos cosas: la libertad de participar en las elecciones dominicanas o la unidad de los dominicanos aquí, porque en 2012, nuestro congresista Adriano Espaillat, hubiera sido electo, pero tenemos la división de los partidos, aunque es un tema muy personal de cada quien y lo que tenemos que hacer es unirnos todos, políticamente y como comunidad”, dijo.

El activista, sostiene que esa unidad debe ser por los asuntos de aquí, porque cuando la comunidad se envuelve en temas dominicanos, se cae en pleitos que no la dejan avanzar ni progresar.

“En las recientes elecciones para Defensor del Pueblo, un afroamericano, Jumane Williams, obtuvo millares de votos, pero ellos se respetaban uno al otro y cuidaban el lenguaje, y siempre han votado por el mismo candidato, porque se mantienen unidos y defienden a los mejores de los suyos”, explicó Vargas.

Añadió eso también se verifica en otras comunidades.

“Ya se demostró que el voto en el exterior no funciona. Se vio que lo que hace es dividirnos y nos hace usar lenguaje inapropiado entre unos y otros, por tener el voto en el exterior”, agregó.

“Apoyo todas las actividades de Adriano Espaillat y estaré respaldándolo en todas sus elecciones como el primer congresista dominicano en Estados Unidos”, precisó.

“Debe eliminarse el voto en el exterior y los candidatos que existen aquí, no me refiero al trabajo que ellos hayan hecho, sino a lo que causa esa elección como el costo y lo que implica”, sostuvo.

“He sido candidato más de 20 veces y nunca me he quejado, pero tenemos que unirnos, porque así, tuviéramos muchos más oficiales electos a esta fecha, y si no tuviéramos el voto en el exterior”, agregó.

“Me opongo al voto en el exterior y que no se elijan representantes de aquí para representarnos en la República Dominicana, por la unidad de todos los dominicanos en la diáspora”, recalcó Vargas.

