Activista: Marcha Verde no cuenta con mismo vigor porque movimientos sociales son efímeros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La profesora y activista social María Teresa Cabrera explicó este domingo que los movimientos sociales por definición son efímeros, y que esa es la principal razón por la que el Movimiento Marcha Verde no cuenta con el vigor y el activismo con exhibió en sus inicios.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa «D`Agenda», María Teresa sostuvo que un movimiento no se trata de una organización estructurada, como es el caso de los sindicatos, que son organizaciones permanentes, en cambio los movimientos sociales surgen con un tema, como sucedió con el movimiento de la Colación por una Educación Digna cuyo principal reclamo era que se destinara el 4 % del Producto Interno Bruto al Ministerio de Educación.

Agregó que, igual sucedió con el Movimiento de los Haitises que cuando se logró el objetivo deseado, desapareció, y lo propio ocurre con Marcha Verde que fue un movimiento social, amplio, sin precedentes en términos de su dimensión.

La educadora aseguró que Marcha Verde cumplió su papel, porque si hoy el pueblo dominicano, en un segmento amplio de la población, registra cambio en su mentalidad y cambio frente al tema de la corrupción, tiene que ver con ese movimiento.

Sostuvo que ese proceso fue muy pedagógico para que la gente pudiera darse cuenta de cómo la corrupción y la impunidad afecta su vida cotidiana.

“Ya hay un empoderamiento del ciudadano, por eso la gente está tan pendiente, y yo creo que lo que está pasando con los exfuncionarios y empresarios envueltos en estos casos que ya se han presentado, son un espejo en el que se tienen que ver los funcionarios actuales, porque está clara una cosa, esta sociedad cambió, no tolera, no es indiferente a los actos de corrupción como lo fue por mucho tiempo”, sentenció la educadora.

Recordó que, “la corrupción no era un tema que le importara a mucha gente, esto no aparecía ni siquiera como un problema fundamental, sin embargo, después de ese proceso, la gente si está pendiente y no deja pasar una, y yo creo que eso es importante”.

Expedientes contra la corrupción es un mensaje clarísimo contra funcionarios actuales y del futuro

Al definir como un momento histórico el que se está viviendo en la República Dominicana con el papel que viene desarrollando el Ministerio Público contra la corrupción, la activista social advierte a los funcionarios actuales y del futuro, que lo que se está llevando a cabo en la actualidad es un mensaje claro para ellos.

“Un mensaje clarísimo, que, simplemente, la ciudadanía reclama el castigo a la corrupción, de ayer, de hoy, y de la que, eventualmente, pueda venir”, afirmó María Teresa Cabrera.

Insistió que ese mensaje está claro, y ese es el aporte fundamental que hizo el movimiento Marcha Verde, del cual ella era una de sus principales voceros.

Sobre las críticas que se han hecho a personas que estaban en Marcha Verde y ahora ejercen una función pública, la militante izquierdista dijo que eso no tiene nada de pecaminoso.

“Lo que hay que evaluar es qué función están desempeñando, cómo ejercen dicha función, pero no es malo, porque al final de cuenta es un servicio a la sociedad, entonces algunas de las personas que estuvieron en Marcha Verde que están ejerciendo un cargo en el gobierno hubo que convencerlos”, explicó Cabrera.

Indicó que, “no querían, en principio, aceptar, como es el caso de Carlos Pimentel actual director de Compras y Contrataciones Públicas, quien recibía una excelente remuneración económica en el cargo que desempeñaba previo a ser designado en la posición que hoy ocupa”.

“Pero, yo creo que la Marcha Verde cumplió su papel, dicho movimiento cambió el contexto político y social en la creación de conciencia sobre el daño que provoca el flagelo de la corrupción.

Reconoce recursos del 4 % destinados a la educación no se corresponde con resultados calidad educativa

La profesora María Teresa Cabrera quien fue la principal vocera del movimiento de la Coalición por una Educación Digna que salió a las calles a reclamar el 4 % del Producto Interno Bruto para el Ministerio de Educación, admitió que la consecución de esa reivindicación no ha contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte a los estudiantes preuniversitarios.

La educadora dijo que siempre vale la pena, y es necesario, invertir en educación para garantizar el ejercicio al derecho de ese vital servicio.

“Ahora bien, no es suficiente que los recursos se asignen en el Presupuesto, es importante también cómo se definen las prioridades en término de las políticas públicas, cómo se gestionan esos recursos, yo digo que el sistema educativo dominicano es una víctima del sistema político”, razonó.

Argumentó que los rasgos esenciales del sistema político afectan, explican, los déficits que existen en materia de educación.

“Un rasgo fundamental del sistema político es el clientelismo, el clientelismo se traga una parte de los recursos destinado a la educación, otra característica del sistema político es la corrupción y la impunidad, la corrupción se ha tragado una parte importante de los recursos destinados a la educación”, sentenció la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores.

La educadora también señaló el tema de la gestión y las prioridades, “nosotros debimos aprovechar para dar el salto cuando se comenzó a implementar la Jornada Extendida, pero las prioridades no ubicaron ese programa como una estrategia de mejora de la calidad de la educación”.

“Y no podía ser de otra manera por esos problemas que han afectado la gestión de los recursos del 4 %, está claro que tenemos un desafío muy grande porque todas las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, indican que estamos prácticamente estancados, es imperceptible la mejora en términos cualitativos”, reconoció.

Sostuvo que hay un desafío grande, y se necesita producir una transformación del sistema educativo dominicano para responder a las inquietudes que se formulan cuando se está estructurando dicho sistema.

En otro orden, María Teresa dijo que la coalición de izquierda y organizaciones progresistas democráticas que se está conformando persigue presentar una opción política de cara a los comicios del 2024 que pueda corresponder a las aspiraciones de un segmento de la sociedad dominicana que ha estado esperando el surgimiento de algo nuevo y diferente a los partidos tradicionales.

Dijo que no se puede seguir con un crecimiento económico que no genere una mayor redistribución de la riqueza, y por lo tanto se requiere mejorar las condiciones de vida de amplios sectores excluidos, pero aclaró que, todo eso debe enmarcarse en un esquema democrático.

