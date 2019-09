(VIDEO): Actividades comerciales en El Seibo continúan paralizadas tras culminar primeras manifestaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EL SEIBO. – Tras culminar las primeras manifestaciones que se registraron ayer en los diferentes barrios del municipio El Seibo, los habitantes de esa demarcación manifestaron que hoy miércoles las actividades comerciales son prácticamente nulas.

Sostienen que las escuelas no impartieron docencia, el comercio está cerrado en un 93%, mientras que el transporte es nulo.

Según el reporte de las autoridades durante las protestas cinco personas resultaron heridas de perdigones tras enfrentamientos con efectivos policiales.

Entre los heridos figuran, Miguel Ángel Aurelio de 18 años, Juan José Monegro, de 21, Carlos Astacio de 37 y dos personas más las cuales hasta el momento no han sido identificada.

Los sectores donde se escenificaron las protestas son el Km 6 Carretera Seibo-Cruce de Pavón, Villa Guerrero, La Manicera, Ginandiana, Los Cajuiles y el Matadero, así como la avenida Manuela Diez Jiménez.

El llamado a paro denominado “El Seibo no sale a las calles” inició el martes 17 de septiembre a las 6 am y está pautado para terminar el jueves 19 de mismo a las 6 am.

Los reclamos de los Seibanos buscan llamar la atención del Gobierno para que cumplan con una serie de reivindicaciones, como la terminación del hospital público Doctor Teófilo Hernández, una planta de tratamiento y el traslado de la cárcel pública

También demandan la reparación de caminos vecinales, la terminación de la Casa de la Cultura y la apertura del hotel Santa Cruz.

Se espera que este miércoles, funcionarios del gobierno, se reúnen con los manifestantes quienes han adelantado que de no atenderse sus reclamos, continuarán con más protestas, debido a que El Seibo es la provincia más vieja del Este y no se les atienden sus necesidades.

