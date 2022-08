Comparte esta noticia

Sin duda que ha crecido la violencia en nuestro país. Y eso pudiera decir de muchas partes del mundo. Sin embargo, eso no justifica no actuar contra esa realidad en el orden interno. No hacerlo sería un consuelo de tontos y no los somos.

Las armas de fuego pululan por todas partes. Incluso, las armas blancas ya parecen ser acompañantes comunes de muchos ciudadanos en las zonas urbanas. Aquí podemos decir que nadie se muda sin su cultura y la migración rural agrega ese elemento.

La violencia que se ejerce en las calles muestra, además, una actitud criminal. Se mata con una facilidad asombrosa, como si las consecuencias no importaran. Sólo el exorcismo violento que ejercemos parece dejarnos satisfechos.

