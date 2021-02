Actitud ante el sufrimiento

Dios concedió al hombre dones y privilegios que no tienen las demás criaturas, pero le marcó límites que no debía traspasar. ¿Y qué ocurrió posteriormente? El hombre comió del Árbol de la Ciencia del Bien y del mal, desobedeció y pecó contra Dios, acto que le obligó a ocultarse, a sentir miedo, a negar su culpabilidad y a experimentar, por primera vez, el sufrimiento (Génesis 2.15-18, 3:1-8, 10,12 y Job 5:6-7,18)

Desde entonces, los seres humanos asumen diferentes actitudes frente al sufrimiento, muchas de ellas sinceras. Algunas veces, lo aceptan y se adelantan a decir: “yo sabía que venía y no me sorprendió, pues, esperaba que me arrebataría todo lo que tenía”. Tal actitud constituye un “cinismo desilusionado” que no conduce a nada.

Otros, como el poeta persa Omar Kheyyanm, han tratado de evitar el sufrimiento. ¿Cómo? Destruyendo y reconstruyendo, después que observan la miseria y dolor que aquejan al mundo.

También existen personas que asumen una actitud de auto compasión frente al sufrimiento. Estas exageran sus aflicciones, las consideran mayores que las de los demás y sienten placer al condolerse de sí mismas, sin darse cuenta que actúan como lastimeras.

Contrario a estas últimas, son las que asumen actitudes estoicas. Estas aceptan el sufrimiento y tratan de fortalecerse interiormente contra él. En referencia a esa categoría humana, Feuchtwanger señaló: “el sufrimiento fortalece más a los fuertes y a los débiles los debilita más”. También Chesterton afirmaba algo similar “el mártir es un hombre que se preocupa tanto por el bien del prójimo, que olvida su propia existencia, mientras el suicida se preocupa tan poco de sí mismo, que desea el aniquilamiento general”

Otro hombre que no vivió ajeno al sufrimiento fue Buda. Este descubrió cuatro verdades, mientras meditaba profundamente debajo de un árbol: el sufrimiento, su causa, la manera para destruirlo y su destrucción definitiva.

Buda sostenía que el deseo aparece tan pronto nacemos y es lo que da lugar a nuestros actos, los cuales tienen consecuencias buenas y malas. Por eso, la ley de Karma o energía trascendente plantea la necesidad de volver a nacer para pagar la deuda del castigo.

Según el budismo, al retroceder más allá del deseo, se corta su raíz y se llega al estado Nirvana, donde no hay pasión ni acción que revivan el dolor y el sufrimiento. Por tanto, Buda concluyó señalando esto: “la existencia y el sufrimiento son una sola cosa”. Los concebía como unidad.

Realmente me resisto a aceptar la manera como Buda quiso destruir y eliminar el problema del sufrimiento. Sin embargo, apoyo su afirmación en cuanto a que el deseo es la causa que mueve al ser humano a querer determinadas cosas, las cuales lo desilusionan, apenan y les producen dolor cuando no las consigue.

De manera similar, la actitud de los hindúes sobre el sufrimiento no es diferente a la de otros pueblos. Ellos atribuyen las desigualdades e injusticias de la vida al nacimiento, al que agregan, la separación de lo divino, la herencia innata y social y las decisiones personales.

Sin embargo, la actitud musulmana frente al sufrimiento es más simple, debido a que atribuyen todo lo malo o bueno que ocurre a la soberana voluntad de Dios. De ahí que, la palabra Islam signifique sumisión total a dicha voluntad. Tal creencia ha derivado en “un Oriente pacífico, pero no progresista”, que blasfema contra Dios y engendra fuerte oposición.

También es importante examinar la actitud, que históricamente han asumido los judíos frente al sufrimiento. La mayoría de ellos cree que Dios mantiene a los justos libres de cualquier plaga, aflicción o tribulación. Además, esperan recibir el doble de cualquier bien que pierdan, tener larga vida de prosperidad y contemplar tranquilamente las aflicciones que caigan sobre los otros pueblos.

Sin embargo, las Sagradas Escrituras enseñan que la nación judía no siempre respondió con fe a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque habiendo Jesús manifestado su cumplimiento, mediante su visión, enseñanza y vida, la mayoría de ellos lo rechazó, lo burló y lo consideró un impostor (Juan 1.11-12)

Una actitud similar ha asumido el Islam contra Jesús. Sus seguidores creen que Jesús fue solamente un profeta de Dios, que no podía terminar de manera ignominiosa en una cruz. Incluso, enseñan que Jesús fue librado milagrosamente de la cruz y subió victoriosamente a los cielos y que otro hombre fue crucificado en su lugar, actitud que constituye ignorancia y blasfemia espiritual.

También es necesario señalar, que hay confusión en el seno del cristianismo sobre el significado espiritual del hecho que ocurrió en la cruz. Todavía mucha gente vive bajo la expectativa judía de que seremos librados de la realidad del sufrimiento aquí en la tierra.

Olvidan que desde tempranas horas de la historia, la Palabra de Dios exhorta a que nos esforcemos y seamos valientes ante la realidad del sufrimiento. El propio Jesús advirtió que tendríamos aflicción, mientras viviéramos en este mundo de pecado y maldad. También sugirió que conozcamos y confiemos en su Palabra para que podamos enfrentar y derribar toda fortaleza, argumento y altivez que se levante contra su voluntad (Josué 1:9, Juan 16:33, 2 Corintios 10:5)

¿Acaso vivió Jesús libre de sufrimiento sobre la tierra? Jesús vivió completamente la realidad del sufrimiento sobre la tierra y por esa razón padeció persecución, rechazo, oposición, intrigas, desprecio, burlas, insultos, tormento, angustia, dolor y la muerte finalmente.

Jesús nunca prometió a sus discípulos ni a sus seguidores presentes ni futuros, que vivirían libres de sufrimiento. Fue todo lo contrario. Les advirtió que el ladrón (Satanás) venía para hurtar, matar, destruir y reconoció también la posibilidad de su influencia en nuestra vida.

Por tanto, cualquiera que sea el motivo de su sufrimiento, no lo oculte, no sienta miedo, ni niegue su culpabilidad, si la hay. Arrepiéntase de ello, ame fielmente a Dios, obedezca sus mandamientos y crea que su Santo Espíritu le acompaña. ¿Para qué? Para que abunden y se manifiesten en usted, su amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza (Juan 10:10,14:15 y Gálatas 5:22-23)

Por: Enrique Aquino Acosta