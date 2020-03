Acrópolis niega empleados se encuentren en observación por coronavirus

View this post on Instagram

COMUNICADO . Desde la aparición del primer caso comprobado de COVID-19 en el país hemos estado dando seguimiento a su evolución, fortaleciendo nuestros mecanismos y medidas de protección acorde a las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, así como también de las autoridades locales de salud ya que para nosotros es de suma importancia el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y comunidad en general. . Ante la noticia que está circulando en diversos medios de comunicación, en la que se hace mención a colaboradores de Acrópolis por sospecha de coronavirus, les comunicamos que hasta el momento solo tenemos conocimiento de dos casos reportados por ejecutivos del Citibank, una de las empresas que se encuentra ubicada en nuestra torre corporativa. Estos nos informaron que se trata de dos de sus empleados los cuales estuvieron en contacto (fuera de nuestras instalaciones) con una persona que posteriormente dio positivo en el test de COVID-19. Según nos confirman actualmente ambos se encuentran trabajando desde sus hogares como medida preventiva, no se han presentado a laborar a la torre corporativa desde que estuvieron en contacto con dicha persona y están en aparente buen estado de salud sin presentar síntomas de la enfermedad hasta el momento. . Al día de hoy esta es la única comunicación oficial que tenemos de parte de todas las empresas que se encuentran en nuestra torre corporativa, así como también de los establecimientos del centro comercial, los cuales continúan operando en horario regular.