Acroarte publica primer volumen de «Arte Nacional» del expresidente Joseph Cáceres

La presentación del libro formó parte de la celebración del Día Nacional de Cronistas de Arte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista que acumula más experiencia en la rama del arte, la cultura y el entretenimiento, Joseph Cáceres, tiene este año dos razones para celebrar por todo lo alto: la celebración de medio siglo de su influyente columna «Arte Nacional», que salió por primera vez el 3 de julio en el vespertino El Nacional de ¡Ahora! y la publicación a cargo de la Asociación de Cronistas de Arte del primer volumen que compila un primer año de la misma.

Arte Nacional – Vol. 1 (1973 – enero 1974) es un valioso aporte de la pujante Acroarte Editorial que se inauguró el año pasado con la publicación del libro Tres décadas de historia: los Premios Soberano y Acroarte, departamento a través del cual la institución seguirá difundiendo, promoviendo, apoyando y enalteciendo el arte y la cultura dominicana.

El acto de puesta en circulación de este libro se llevó a cabo en la sala Aída Bonelly del Teatro Nacional en medio de rememoranzas de aquellas columnas escritas por el expresidente de Acroarte Joseph Cáceres, de parte de figuras que Cáceres vió nacer en el arte como Fernando Villalona, Pochy Familia, Domingo Bautista, Niní Cáffaro, Amaury Sánchez, Beba Rojas, Ingrid López, René Solís, entre otros.

Emelyn Baldera, presidente de Acroarte, expresó entusiasta que esta publicación provoca un gran regocijo en la familia acroartista debido a la importancia de recoger en una obra estos textos que van más allá de la típica columna de espectáculos: es una radiografía que sirve para entender cómo ha evolucionado el show business y la farándula a lo largo de los últimos 50 años.

«Celebramos el Día Nacional del Cronista de Arte contribuyendo con la bibliografía nacional con este primer tomo de colección de Arte Nacional Vol. I, sino la que más, una de las columnas más influyentes del diarismo dominicano desde principios de los años 70», comentó Baldera. «Este proyecto es una realidad gracias al apreciable apoyo de nuestros colaboradores incondicionales, a quienes agradecemos una vez más por acompañarnos en cada una de las iniciativas asumidas por el Comité Ejecutivo que encabezo».

Esta iniciativa no podría ser una realidad sin el aporte de empresas que en calidad de mecenas abrazaron la idea cuando Emelyn Baldera tocó sus puertas: Cervecería Nacional Dominicana (CND), el Grupo Ramos y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos patrocinan el segundo libro de la Editorial Acroarte, que se presentó al público la noche de este martes en un acto celebrado en la sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional.

Joseph Cáceres emocionado respondió preguntas además de Rubén Camilo que fungió como moderador del conversatorio de algunas figuras presentes que acudieron a la cita de celebrar el Día Nacional del Cronista junto a la familia acroartista representada además de su presidenta por miembros fundadores como Carlos T. Martínez y Carlos Cepeda Suriel y Mercedes Cepeda y Aridio Castillo, el Comité Ejecutivo, el Consejo de Asesores y miembros de la Filial de Santiago incluyendo su presidente Marilyn Ventura.

«Este compendio no es más que el interés de visibilizar a través de la Editora Acroarte el legado y los aportes de los hombres y mujeres que han entregado años de trabajo a un sector que no siempre los ha tomado en cuenta, pero no obstante, han sido el canal para que hoy tengamos grandes figuras en todos los renglones del arte nacional», subrayó Baldera.

Arte Nacional – Vol.1 contó con la dirección editorial de Baldera, presidente de la institución; compilación, edición y prólogo del expresidente Máximo Jiménez. Una edición muy bien cuidada en tamaño 6 por 9 pulgadas por 12, con diseño a cargo de Grupo Nous/Víctor Vidal Pérez e impresión en Editora Búho. El libro tiene 412 páginas y puede ser adquirido en las oficinas de Acroarte.

Emelyn Baldera resaltó que la labor cultural a través de las publicaciones a cargo de la editorial tiene un gran valor para iluminar el intelecto de las nuevas generaciones, además de exhortar a los cronistas de arte «a que juntos sigamos trabajando en pro de más y mejores conquistas para Acroarte como gremio profesional y que nuestra marca de identidad sea aspirar a la excelencia, renovando siempre nuestro compromiso con preservar, difundir y visibilizar lo mejor del arte y la cultura dominicana», dijo la periodista y comunicadora al finalizar el acto oficial de la puesta en circulación de la obra que contó con la maestría de ceremonia de la ex presidente y escritora Marivell Contreras.

Acroarte celebró así el 39 aniversario de su fundación y cerró la noche con un cóctel en el Bar del Teatro, ambientado por el Cuarteto de Música de la Escuela Internacional de Música de la UNPHU.

Además de Premios Soberano, cuya primera edición se entregó en abril del 1985, galardona a sus miembros y personalidades de otros ámbitos profesional con el Premio Acroarte al Mérito Periodístico, instaurado en febrero del 2012, los programas #AcroarteEnRuta y #AcroarteCapacita dan un sólido impulso a otros renglones fundamentales como el turismo y la formación.

El Comité Ejecutivo lo completan además de Emelyn Baldera, José D’Laura, César Dalmasí, Aridio Castillo, Elvira Lora, Samir Saba, Claudio Concepción, Hansel García y Eugenio Pérez.

