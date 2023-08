¡Aconséjenla! Gaby Arriaza no sabe qué hacer con sus memorias de Sergio Carlo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Gabriela Arriaza, solo conocida como Gaby, esposa del comunicador dominicano Sergio Carlo ha preguntando a todos sus seguidores qué hacer con todas sus memorias de quien hoy sería su expareja ya que se encuentran en proceso de divorcio.

Arriaza utilizó sus redes sociales donde subió varios videos donde conversaba con sus seguidores de su situación ya que todas las mañanas recuerda su vida pasada, cuando su celular le muestra imágenes antes de su separación.

“Eso fue una decisión súper consciente, en mis redes sociales yo he decidido no borrar todas las fotos de los últimos ocho años de mi vida, como si no hubieran pasado, pasaron, no lo voy a negar, pero me encuentro en una situación precaria, porque tengo todas esas fotos, que me traen sentimientos encontrados”, dijo la fémina.

También aseguró que a veces quiere borrarlas todas y olvidarse por completo de Carlo.

Se recuerda que esta estuvo atravesando una difícil situación de salud por dos tumores que le salieron en la cabeza y en su vida amorosa por igual cuando Sergio dijo en una entrevista que estaba soltero y sin compromiso.

