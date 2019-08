Aconsejan a políticos dominicanos verse en el espejo de Puerto Rico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY ( EE.UU.).- El presidente de la seccional del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) en New Jersey, Víctor Díaz, aseguró que cuando los dirigentes de un pueblo pierden todo criterio de prudencia frente a sus dirigidos, y los gobernados no gozan de ningún respeto o reconocimiento de sus gobernantes, la apuesta por el caos gana la partida.

Para Víctor Díaz la renuncia del gobernador de Puerto Rico lejos de resolver la crisis, solo la pospone, dejando como secuela una confusión sobre los límites que deben observar gobernantes y gobernados, estos acontecimientos acaecidos en el vecino y hermano pueblo de Puerto Rico, nos obligan a meditar, reflexionar, profundizar, analizar y finalmente tomar acción.

“Hay que tomar acción si queremos partir de este mundo habiendo hecho nuestra tarea y cumplido nuestra responsabilidad con el planeta, la sociedad y la familia”, puntualizó Víctor Díaz.

El dirigente peledeísta llamó a los puertorriqueños y a los propios dominicanos a meditar, es un llamado a mejorar nuestro entorno, meditar sobre el futuro de nuestras familias, tanto en sus necesidades materiales, pero más importante en sus necesidades de integración social en beneficio de todos, que al final es el que proporciona satisfacción, sentido de pertenencia, orgullo por el deber cumplido, es decir, felicidad.

“Hay que meditar sobre los líderes que descuidan el bienestar de su gente, que actúan de espaldas a sus necesidades, que se encumbran y se tornan inaccesibles, refiriéndose a los dirigentes políticos de Puerto Rico, y por qué no; algunos de los nuestros”, precisó Víctor Díaz.

