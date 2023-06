Aconsejan a las personas alejarse de los vampiros emocionales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un mundo donde abundan los vampiros emocionales y espirituales, la diseñadora de interiores María Martínez aconsejó a la sociedad empoderarse y no permitir que nadie drene nuestra paz.

Durante su participación en el programa «Con la Dra. Controversia», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Martínez resaltó la importancia de proteger la paz espiritual y alejarse de las personas negativas que puedan afectar su bienestar.

«No permitas que nadie quite tu paz espiritual. Puedo encontrarme con muchísimas personas negativas, pero cuando veo que la situación es difícil, me alejo. No permito que nadie me arrebate mi paz, porque entiendo que los vampiros espirituales acaban con todo. No hay forma de convivir con personas así», afirmó Martínez.

(Ver programa).

Destacó que al igual que existen personas que transmiten buena vibra, valores y costumbres, también hay quienes buscan absorber esas cualidades de los demás.

Por lo tanto, cree que es fundamental que cada individuo identifique sus fortalezas para proteger su corazón y no permitir que nadie dañe su bienestar emocional.

Durante el diálogo, Martínez también expresó su rechazo hacia los chismes y enfatizó la importancia de ser directos al comunicarse, pero eligiendo las palabras adecuadas para evitar drenar las emociones o la autoestima de los demás.

Además, advirtió sobre el peligro de los chismosos, quienes tienden a añadir y asumir realidades para satisfacer su necesidad de protagonismo.

«Tenemos que tener cuidado con los chismosos, porque para destacar, ellos agregan y asumen realidades. Esas personas me generan temor», narró Martínez.