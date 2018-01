Aclaran que salida El Boli de Amor de NY no fue por cancelación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Tras publicarse en la versión digital y redes sociales de El Nuevo Diario que el comunicador Bolívar Valera había sido cancelado de la emisora Amor 93.1FM, periodistas de la sección Novedades investigaron más sobre el tema para aclarar la confusa información que fue reproducida por diversos medios digitales, produciendo miles de comentarios al respecto.

Producto a la investigación se aclaró que la salida de El Boli, como popularmente se le conoce al también humorista, no fue por cancelación como se expuso, según informaciones llegadas a este diario, sino más bien por vencimiento del acuerdo que se firmó entre los empleadores y el comunicador por una duración un año, desde el 2016, hasta septiembre 2017.

Personas cercanas a Bolívar expusieron que este desde agosto del pasado año, al estar casi cumpliendo la fecha del vencimiento, decidió no renovar el acuerdo por su compromisos en la República Dominicana, ya que forma parte del elenco de la propuesta de televisión Más Roberto, tiene su propio show radial a traves de KQ 94, y sirve como imagen de marcas y empresas locales, por lo que tenía que viajar todas las semanas desde los Estados Unidos.

“Desde septiembre pasado Valera no tenía contrato que lo atara a la estación que forma parte de Spanish Broadcasting System (SBS), pero aun así siguió como talento hasta el mes de diciembre, con la condición de hacerlo vía a la tecnología desde Santo Domingo, ya que no estaba dispuesto a estar presencialmente allá por decisión personal”, citó la fuente que pidió no revelar su nombre.

Lo expuesto por la persona contactada por END fue respaldada con una entrevista de fecha del 7 de agosto del 2017, unos cuatro meses previo a que surgiera el rumor de la revocación, donde Bolívar Valera hablaba en “Alofoke Sin Censura” de que su contrato vencería en septiembre (un mes más tarde) y no pensaba renovarlo. Lo que desmiente y descalifica a cualquiera que haya hablado de que no lo querían más en Amor 93.1fm.

Relacionado