Aclaran realidad de Yadira Morel no es como se especula; sostienen está en buenas manos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras darse a conocer la mañana de este miércoles por el periodista Haime Thomas la supuesta mala situación en la que está la abogada migratoria Yadira Morel, quien padece de Alzheimer, alegando que esta ha sido abandonada por su hija quien vendió su casa y se fue a vivir a Miami.

Sus amigos han tomado la iniciativa de aclarar esta situación, una de ellas fue la directora de CDN, Alba Nely Familia, quien mediante una llamada realizada a “El Sol de la Mañana”, aclaró que ella, la doctora, está en muy buen estado y está recibiendo buenos cuidados con una enfermera y un personal que está a “su servicio las 24 horas, los siete días de la semana”.

“Ha generado mucha preocupación todo lo que dijo el señor Haime Thomas”, inició la comunicadora en su condición de amiga de Morel, “Yadira Morel vive en un apartamento de su propiedad en Naco, con servicio siete días a la semana, 24 horas. Vive de sus ahorros, que son administrados por su hija, tenemos un circulo de amigos que estamos con ella cada fin de semana”, puntualizó.

Sostuvo que siempre mantienen contacto con la hija de la abogada, quien vive en Nueva York y siempre está en contacto de la salud su madre, así también afirmó que Morel se mudó de su casa de la Esperilla, porque era muy grande siendo trasladada a su apartamento.

“Si, ella (Yadira Morel), se mudó de su casa, donde vivía por muchos años en la Pedro Henríquez Ureña, porque era muy grande para ella. El apartamento donde está actualmente es de ella, en el Ensanche Naco”, aseveró la regente de CDN.

Agregó que dentro de su grupo de amigos, que siempre se reúnen, hay médicos que a cada momento están dando seguimiento a la salud y evolución de Morel, “Doña Yadira está bien, con su condición de salud, pero siendo tratada y atendida por su hija, aunque esté lejos”, añadió.

Nuria da sus declaraciones

La periodista Nuria Piera colgó un video a través de sus redes sociales donde mostraba preocupación por lo que se ha venido hablando acerca de la situación de salud y económica de su amiga Yadira Morel.

“Hoy ha salido una noticia que ha sido muy tergiversada, ataña a nuestra amiga Yadira Morel. Muchas de las cosas que se han dicho en las redes, y en los programas de radio no corresponden a la verdad absoluta, a la verdad total”, dijo la periodista.

Explicó que la doctora en derecho está en un proceso de inicio de Alzheimer, que está siendo bien cuidada en su casa y que no se encuentra deambulando. “Yadira Morel no necesita dinero, lo tiene. Come todos los días. Que no es la mejor condición en la que uno quiere ver su amiga, ciertamente. Que pudiera estar en un centro mejor atendida, no todavía no está en esas condiciones”, añadió.

En el audiovisual, la también productora de televisión manifestó que le gustaría que Morel participara con ella en una entrevista para que la gente vea que “todavía ella mantiene esa gracia, esa chispa, ese humor, esa inteligencia que posee. Ella lo que puede olvidar es lo que pasa en unos cinco o seis minutos atrás, pero la memoria a largo plazo la tiene muy bien, todavía uno percibe la esencia de Yadira cuando uno habla con ella”.

Sostuvo que cree oportuno que ciertas cosas que se han venido diciendo falsas, deben ser aclarada en su momento por su hija, quien según tiene entendido Piera, se encuentra preparando una nota de prensa para ser enviada a los medios de comunicación.

Nuria finalizó diciendo que, para ella como amiga, es una situación bien difícil el ver una mujer tan fuerte como Yadira, enfrentar esta situación.

