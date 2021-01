Aclaran miembros de la Cámara de Cuentas investigados por la PEPCA pueden ser entrevistados para repetir en sus cargos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los diputados Rogelio Genao, José Bertico Santana y José Horacio Rodríguez aclararon este viernes que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas que están siendo investigados por las autoridades y que pretenden ser ratificados en sus cargos, pueden presentarse ante la Cámara Baja para ser entrevistados en búsqueda de su ratificación en los cargos.

Dentro del listado que difundió la Cámara de Diputados donde figuran más de 300 aspirantes a la Cámara de Cuentas, se presentan como postulantes los actuales miembros titulares de la institución, Margarita Melenciano, Félix Álvarez y Carlos Noés Tejada, quienes también se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público por supuestamente obstruir a la justicia impidiendo entregar informes de auditorías a las autoridades.

El primero en aclarar que los actuales miembros sí pueden ser evaluados fue el presidente de la Comisión que evaluará a los candidatos, diputado Rogelio Genao, quien explicó que no existen impedimentos para que estos titulares señalados puedan ser evaluados por los legisladores para ser ratificados en sus puestos.

Asimismo, Genao expresó que la comisión que encabeza tiene la dirección de evaluar a los 318 postulantes por igual y sin distinción para emitir un veredicto final sobre las evaluaciones.

“La comisión evaluará sólo bajo los requisitos que establece la Constitución y la ley”, enfatizó Genao.

De su lado, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José -Bertico- Santana, expuso que “el hecho de que esos miembros estén estén siendo perseguidos por el Ministerio Público, no los excluye del proceso.

El congresista entiende que como no existen condenas ni penas judiciales en contra de los tres miembros titulares de la Cámara de Cuentas, “entonces no hay razón para no evaluarlos”.

En ese sentido, puntualizó que la recomendación que deban hacer los miembros de la comisión evaluadora es de su exclusividad y agregó que estos legisladores externaron sus puntos de vista en función de sus labores transparentes.

De su lado, el diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez, se unió a los planteamientos de sus compañeros y manifestó que los tres miembros de la institución fiscalizadora que están en la mira de la Procuraduría “tienen derecho a participar y aplicar” y añadió que es la comisión examinadora quien deberá evaluar y recomendar al pleno de la Cámara Baja los mejores postulantes a las ternas.

“Lo importante es que esa nueva Cámara de Cuentas tenga la valentía de hacer lo que no han hecho otros plenos”, destacó Rodríguez.

Previo a las evaluaciones, el diputado Genao, coordinador de la comisión, garantizó que para finales del mes de febrero “tendremos una nueva Cámara de Cuentas” porque, como indicó, del 1 al 15 del mes próximo se realizarán las evaluaciones, sumado al tiempo de elaboración de las ternas para presentar en el hemiciclo.