Aclaran mal entendido en atención a joven embarazada en hospital Sabana Grande de Boyá

EL NUEVO DIARIO, SABANA GRANDE DE BOYÁ.- La dirección del hospital Doctor Pedro Heredia Rojas, informó la tarde de este miércoles que se debió a un mal entendido por parte de los familiares de la joven embarazada, la cual hicieron un vídeo denunciando que su pariente estaba a punto de dar a luz y que una pediatra no la atendía.

El aclarando señala que en caso del cualquier queja o denuncia, se ordena una investigación minuciosa a todo personal actuante para dar respuesta, y señala que hay áreas con limitaciones, pero que el hospital se encuentra en un proceso de remozamiento para brindarle mejor servicio a la población.

El informe expresa que la joven de 19 años de edad, la cual omitieron su nombre para preservar su intimidad y sus familiares, llegaron al hospital procedente de la comunidad de Cojobal a las dos de la mañana, siendo la paciente revisada, teniendo sólo dos centímetros de dilatación y por ser primeriza todavía no está de parto, por lo que se le comunica que vuelva a las seis de la mañana para revisarla de nuevo.

Los familiares dicen no vivir en el pueblo, por lo que optaron quedarse y no irse para volver, por lo que llamaron a la ginecóloga porque seguían los dolores a lo que la médico le explica que las primerizas pueden durar hasta 24 horas para parir y que no tiene los centímetros para ello, por lo que no puede volver hacer el tacto tantas veces ya que corre el riesgo de causar edema y con esto si podría complicar la situación de la joven paciente.

A las cinco de la mañana vuelven a llamar a la ginecóloga y al seguir con los dos centímetros, los familiares recomiendan que les hagan un referimiento a Monte Plata; se les explica que no se puede referir porque no hay criterio de referimiento y lo que hay es solo esperar que avancen los centímetros para ingresarla y hacerle el parto, lo que un familiar al no entender el procedimiento hace un vídeo expresando que no se le quiere atender ni referirla a Monte Plata, alegando con esto negligencia médica.

