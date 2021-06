Aclaran los que tengan certificación médica que no les permita vacunarse, podrán entrar a lugares públicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de la aprobación de una resolución que recomienda al presidente Luis Abinader prohibir la entrada a lugares públicos y privados a aquellos que no se han vacunado contra el covid, el senador proponente de la iniciativa, Dionis Sánchez, aclaró este miércoles que aquellos ciudadanos que no puedan vacunarse por alguna prescripción médica, no serán impedidos de estar en lugares públicos.

En tal sentido, aquellos que presenten una certificación médica que avale alguna dolencia, podrán ingresar a lugares públicos aunque no estén vacunados contra el coronavirus. El senador esclareció que la resolución aprobada por el pleno de la Cámara Alta establece una excepción para los que no puedan inocularse contra el virus.

En especifico, la nueva resolución indica que no podrán acceder a lugares públicos aquellos que no se han vacunado, exceptuando a los que por algún inconveniente médico no puedan recibir ninguna de las dosis contra el covid.

Es por este punto que el senador Sánchez calificó de “inteligente” la resolución aprobada por los legisladores y dijo que aunque la iniciativa ha recibido muchas críticas, se sometió para que la población acuda a vacunarse.

El senador de Pedernales admitió que la resolución ha generado un importante debate en la nación porque, a consideración de muchas personas, la iniciativa pudiera estar violentando derechos fundamentales y, en ese orden, explicó que existe un derecho colectivo a la salud.

Por tanto, según el congresista, este derecho colectivo se impone por encima de un derecho individual que tienen las personas a no vacunarse. “El hecho de no vacunarse nos afecta a todos, no sólo a los que decidieron no inocularse”, puntualizó Sánchez.

Antes de aprobarse la inciativa, el legislador dijo que “nadie” tiene el derecho a contagiar a otros pobladores que sí decidieron vacunarse contra el covid y explicó que su proyecto no establece obligatoriedad para inocularse, sino restricción para que aquellos que decidieron no vacunarse, no puedan ingresar a ciertos lugares.

“Esto lo hacemos como un respaldo para el presidente Luis Abinader porque aquí hay vacunas contra el covid. Con esto no se viola el derecho de nadie porque ya el mismo estado de emergencia en que vivimos nos restringe algunos derechos”, expuso Sánchez.

