Aclaran falta de educación sexual sí fomenta embarazos tempranos; obra Jorge Pineda solo muestra realidad RD  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Abril Peña consideró que el problema del embarazo en adolescente no radica en la exposición de obras de arte como la de artista dominicano Jorge Pineda en el marco de la trigésima Bienal Nacional de Artes Visuales 2023, sino en la falta de educación sexual y la desconexión de los jóvenes con la realidad social del país.

Sostuvo que exhibir en cualquier escenario, el maniquí de una niña embarazada usando un antiguo uniforme escolar, no fomenta las prácticas sexuales a temprana edad, debido a que casi el 30% de las parturientas en República Dominicana son niñas y adolescentes que probablemente desconocen la existencia de esta expresión artística.

“Esto no fomenta el embarazo, más fomenta el embarazo, el que usted niños en esta sociedad en la que estamos, totalmente desconectados de la realidad y que no sepan cómo cuidarse si tomasen la decisión, que no deberían, pero la realidad es los jóvenes no esperan solo porque le digas que no tenga relaciones sexuales”, manifestó.

Durante la conducción del programa “Política con 6to. Sentido”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la periodista recordó que Jorge Pineda, que falleció a principios de este año, entendía la realidad como una interpretación permanente, por eso intentó con esta obra que la sociedad dominicana deje de engañarse y esconder bajo la alfombra una realidad latente, el embarazo en adolescentes.

“Lo que él hizo con esta obra fue quitarnos las máscaras, que dejemos de engañarnos a nosotros mismos, de tapar el sol con un dedo y de meter el tema debajo de la alfombra, lo que él hace es abrir la posibilidad de quitar el control que ejerce sobre nosotros la fantasía de que aquí todo está bien”, comentó.

“Pineda: Mis imágenes son metáforas de una realidad, de una sociedad que se niega a crecer y no asume sus responsabilidades, el espectador decide según sus referentes, mi responsabilidad como artista es hacer que el espectador que ve la obra vuelva a verla, que vea de nuevo esta cotidianidad que de tanto verla enfrente se ha hecho invisible. Estas fueron sus palabras hace ocho años”, comentó Peña.

Esta obra es expuesta en la trigésima Bienal Nacional de Artes Visuales 2023 en la Plaza de la Cultura, donde también se desarrolla la Feria Internacional del Libro.