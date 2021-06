Aclara no ha fijado posición sobre posibles suspensiones por negativa de empleados a vacunarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Ministerio de Trabajo aclaró este jueves que no ha fijado su posición sobre la legalidad de posibles suspensiones o despidos de emitido que pudiesen producirse por la posible negativa de empleados a vacunarse contra el Covid-19.

La institución ofreció la información mediante un comunicado de prensa, a raíz de un tweet mediante el cual se respondía una duda presentada por una usuaria con relación al referido tema.

Aclaró que recientemente emitió una resolución incentivando a las empresas a dar facilidades a los trabajadores para que acudan a recibir la vacuna del Covid-19.

Sin embargo, indicó que ”esta resolución no establece ningún carácter obligatorio ni tampoco se refiere a la legalidad o no de una posible suspensión o despido de aquellos trabajadores que no hayan recibido la vacuna del Covid-19”.

La misma nota de prensa establece que el rol de dicha institución es velar por los derechos de los trabajadores y empleadores, los cuales son regidos por el Código de Trabajo, por lo que cualquier decisión o resolución de este será siempre el resultado de un profundo análisis del marco regulatorio aplicable.

